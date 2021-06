Governo francês adiantou esta quarta-feira que vai acabar com a obrigação de usar máscaras no exterior e vai antecipar em 10 dias o levantamento do recolher obrigatório noturno.

Covid-19

Franceses vão poder sair à rua sem máscara a partir de quinta-feira

AFP Governo francês adiantou esta quarta-feira que vai acabar com a obrigação de usar máscaras no exterior e vai antecipar em 10 dias o levantamento do recolher obrigatório noturno.

O primeiro-ministro Jean Castex disse que a obrigação de as pessoas usarem máscaras no exterior vai ser levantada a partir desta quinta-feira, 17, com algumas excepções, enquanto que o recolher obrigatório às 23h impopular acaba já no domingo, 20.



O recolher obrigatório das 23h é, assim, abolido 10 dias antes do inicialmente previsto, uma vez que o número de infeções por coronavírus continua a diminuir, disse Castex.

"A situação sanitária do nosso país está a melhorar mais rapidamente do que esperávamos", disse o primeiro-ministro em conferência de imprensa.

Já as máscaras ao ar livre também deixam de ser obritgatórias, salvo exceções como locais lotados ou estádios.

O número médio de novas infeções diárias caiu para 3.200 na terça-feira, o nível mais baixo desde agosto de 2020, e muito abaixo do limite superior de cinco mil casos que o Presidente Emmanuel Macron tinha fixado como objetivo no final do ano passado.

Castex disse ainda que o governo pretende ter cerca de 35 milhões de pessoas com a vacinação completa até ao final do verão, representando um pouco mais de metade da população.



