Quarto fim de semana consecutivo de protestos. Passe sanitário entra em vigor segunda-feira, 9 de agosto.

Sociedade 4

Covid-19

França. Quase 240 mil pessoas saíram à rua contra o passe sanitário

Ana Patrícia CARDOSO Quarto fim de semana consecutivo de protestos. Passe sanitário entra em vigor segunda-feira, 9 de agosto.

Bares, restaurantes, cinemas, teatros, hospitais, comboios de alta velocidade. A partir de agora, as pessoas em França terão de mostrar o passe sanitário, incluindo quando bebem um simples café num terraço.

Para permitir aos profissionais, responsáveis pelos controlos à entrada dos seus estabelecimentos, "apropriarem-se" desta nova ferramenta, que assume a forma de um código de QR, haverá uma semana de tolerância, anunciou o executivo.

Cerca de 237 mil pessoas, incluindo 17.000 em Paris, marcharam pacificamente, contra a imposição do passe, uma "obrigação de vacinação disfarçada". Consideram a restrição desproporcionada e estão particularmente preocupados com o facto de um empregador poder suspender o contrato de trabalho de um empregado sem um passe.

Este foi o mais numeroso até à data, refere a Efe. A 31 de julho tinham participado em manifestações cerca de 204 mil pessoas, na semana anterior 161 mil e, no dia 17 de julho, 110 mil.



4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP

O Governo considera este passe essencial, uma vez que a situação sanitária continua a deteriorar-se. Segundo Santé Publique France, a unidade de cuidados intensivos recebeu 1.510 pacientes no sábado.

França. Saiba onde é obrigatório apresentar o passe sanitário a partir de 9 de agosto O alargamento do passe sanitário a quase todos os locais públicos e transportes em França foi aprovado quinta-feira, apesar de toda a polémica. Veja como obter este documento.

"Queremos evitar ter de fechar salas de cinema, museus, restaurantes ou cafés, como tivemos de fazer durante as três vagas anteriores", disse a Ministra do Trabalho Elisabeth Borne no JDD.

"O passe e o progresso da vacinação devem impedir-nos de outros recolheres e confinamentos", acrescentou o Ministro da Saúde, Olivier Véran. Desde sábado, 44,6 milhões de pessoas tinham recebido pelo menos uma injeção (66,2%) e 37 milhões têm vacinação completa (55,1% da população total).

Para ser válido o passe, que já está em vigor em vários países europeus, deve mostrar um calendário completo de vacinação, recuperação da doença ou um teste negativo datado de "menos de 72 horas". Esta é uma alteração das 48 horas inicialmente previstas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.