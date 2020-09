Covid-19. França pondera reduzir período de quarentena

O Conselho Científico francês emitiu um parecer "favorável" para encurtar o período de isolamento para as pessoas que testam positivo para o coronavírus, de catorze para sete dias.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Ministro da Saúde Olivier Véran. "O Conselho Científico é a favor de (...) reduzir o período de isolamento em várias situações de 14 para sete dias", afirmou à France Inter. A decisão será tomada formalmente "na sexta-feira durante uma reunião do Conselho de Defesa", o que "nos dará um pouco de tempo para recorrer a outros peritos para a implementação" da medida, acrescentou Olivier Véran.

"Somos mais contagiosos nos primeiros cinco dias ou após sintomas ou após um teste positivo. E depois a possibilidade de contágio diminui muito significativamente, e a partir de uma semana, permanece, mas é muito baixa", argumentou.

O executivo acredita que um período de isolamento mais curto promoverá "uma melhor adesão" das pessoas já que existe um "grande número de franceses que não respeita os 14 dias de isolamento", continuou Olivier Véran. O governante assegura que a decisão não foi motivada por razões económicas.

Questionado sobre o risco de tirar doentes potencialmente contagiosos do isolamento, Véran assegurou não existir "quase nenhuma diferença" entre uma situação com 5% de pessoas "potencialmente contagiosas" para além dos cinco dias de isolamento e "ainda 2% a 4% de pessoas que podem ser contagiosas" após os 14 dias atuais.

Em paralelo, o Conselho de Defesa francês está a estudar novas medidas possíveis em Bouches-du-Rhône (departamento no sul do país), que tem a maior taxa de novos casos em França, disse Olivier Véran. "Em Marselha há um cenário de alguma sensibilidade, (...) e por isso é necessário tomar todas as medidas certas". Uma das medidas em discussão poderá ser uma maior supervisão dos ajuntamentos de pessoas, como aconteceu em Mayenne (no norte de frança), onde as reuniões de mais de 10 pessoas têm de ser obrigatoriamente comunicadas às autoridades locais.

