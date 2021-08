Internamentos em UCI estão a aumentar há 12 dias. Segundo dados das autoridades de saúde francesas, foram também registadas 18 mortes nas últimas 24 horas, bem como 19.600 novos casos.

Covid-19

França com mais de 1.100 doentes nos cuidados intensivos

Lusa Internamentos em UCI estão a aumentar há 12 dias. Segundo dados das autoridades de saúde francesas, foram também registadas 18 mortes nas últimas 24 horas, bem como 19.600 novos casos.

O número de doentes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivo em França ultrapassou, este domingo, os 1.100, três dias depois de se ter situado acima de mil, indicaram as autoridades sanitárias do país.

No total, são 1.139 os pacientes que se encontram hospitalizados nestas unidades, sendo que, nas últimas 24 horas, se registaram 69 novas entradas.

Segundo dados das autoridades de saúde francesas, foram registadas 18 mortes nas últimas 24 horas, bem como 19.600 novos casos.

O número de camas dos cuidados intensivos com doentes com covid-19 estava abaixo de um milhar a 07 de julho, após vários meses sob controle, mas nos últimos três dias voltou a superar esse número e já regista uma sequência de 12 dias a aumentar.

A pressão hospitalar no país tem subido, registando atualmente 7.581 pacientes, após 312 internamentos nas últimas 24 horas. O número era de 6.843 há uma semana.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.220.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 197,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado no domingo.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

