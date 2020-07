Os EUA iniciaram hoje a fase final dos testes clínicos de uma potencial vacina contra a covid-19. No mesmo dia sabe-se que a América Latina e Caraíbas ultrapassaram o continente norte-americano em termos de infeções.

Covid-19. EUA começam a testar vacina em larga escala

A vacina está a ser desenvolvida pela empresa de biotecnologia Moderna e está a ser financiada pelo governo americano em mil milhões de dólares. A solução experimental conseguiu estimular a criação de anticorpos contra o coronavírus foi testada com sucesso em 45 participantes e será testada a partir desta segunda em 30 mil pessoas.

Vacina está a ser desenvolvida pela empresa norte-americana de biotecnologia Moderna. Foto: AFP

Nos últimos meses o país anunciou investimentos massivos na imunização dos americanos contra a covid-19 já a partir do início do próximo ano. O presidente Donald Trump afirmou no domingo que estava "focado" nas reuniões sobre o tema, justificando a ausência do jogo inaugural da temporada dos New York Yankees no próximo mês.

Cinco milhões de casos desde 1 de julho

Desde 1 de julho foram detetados mais de cinco milhões de casos no mundo inteiro, mais de um terço do total contabilizado desde o início da pandemia. Em países como o Canadá o vírus tem afetado sobretudo pessoas abaixo dos 39 anos. No mesmo sentido, a "segunda vaga" no Luxemburgo está a afetar os jovens adultos (ver caixa).

No domingo a América Latina e Caraíbas juntas tornaram-se a região do mundo com mais contaminações, mais de 4 milhões de casos segundo a AFP. Só Brasil, regista até ao momento 87 mil mortos e mais de 2,4 milhões de infetados.

Já a China registou 61 novos casos em 24 horas. Os EUA, o país mais afetado no mundo pela pandemia, registou no domingo mais 55 mil novos casos, o valor mais baixo registado nas últimas duas semanas.

No entanto, na comparação entre continentes é o bloco europeu que lidera a tabela no número de mortos: 207,933 até à data, seguido pela América Latina e Caraíbas (182,726). Estados Unidos e Canadá registam 155,673 mortos.

