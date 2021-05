Análise preliminar feita no Reino Unido aponta para melhorias nos sintomas naqueles que já tomaram as vacinas, sobretudos as de mRNA, como as da Pfizer e as da Moderna.

Covid-19. Estudo revela que vacina reduz sintomas prolongados da doença

As vacinas contra a covid-19 tendem a mitigar os sintomas prolongados da doença.

De acordo com um inquérito a mais de 800 pessoas, noticiado pelo jornal The Guardian, as vacinas contra a covid-19, em particular as de mRNA, como as da Pfizer/BioNTech e a da Moderna, são também benéficas no atenuar dos sintomas que persistem vários meses após a infeção em alguns doentes que foram contagiados com o SARS-Cov-2.

Apesar de ainda não existir uma resposta consensual em relação ao estado das pessoas que apresentam sintomas, que vão desde fadiga crónica a lesões nos órgãos, nem um tratamento padrão, alguns relatórios esporádicos foram sugerindo um contributo das vacinas na recuperação das pessoas com sintomas duradouros de covid-19.

O mais recente é baseado num inquérito feito pelo grupo de pressão britânico, LongCovidSOS, que pede ao Governo do país mais atenção e cuidados para aqueles que ficam com sintomas e sequelas da covid-19, mesmo já não estando infetados.

A análise, que ainda não foi revista e validada pelos pares, questionou 812 pessoas, na sua maioria mulheres, do Reino Unido e de outros países, com sintomas prolongados de covid-19 e que estivessem para tomar a vacina.

Segundo o jornal, foi pedido aos participantes que esperassem pelo menos uma semana após a toma da primeira dose para evitar que as suas respostas entrassem em conflito com os efeitos secundários da vacina.

Foram comparados 14 sintomas de covid-19 de longa duração, antes e depois dos participantes tonarem a primeira dose do fármaco. Os dados mostraram que 56,7% dos inquiridos registaram uma melhoria global dos sintomas, com 24,6% a permanecerem inalterados e 18,7% a relatarem uma deterioração dos seus sintomas.

O estudo revelou ainda que, em geral, aqueles que receberam vacinas de mRNA reportaram mais melhorias nos sintomas, comparativamente com os que receberam uma vacina contra o adenovírus, como as da AstraZeneca e da Johnson & Johnson.

A vacina da Moderna foi a que contribuiu para mais melhorias em sintomas como fadiga, confusão cerebral e dores musculares, assim como menos probabilidades de relatar uma deterioração no estado dos participantes.

"Os dados são muito encorajadores, mas não sabemos quanto tempo duram os benefícios", afirmou ao The Guardian a autora da análise Ondine Sherwood, do grupo de defesa dos doentes LongCovidSOS.

Ainda assim os indicadores de que a vacina pode ter efeitos positivos reforçaram-se naqueles que receberam as duas doses.

Entre as 130 pessoas do inquérito que já tinham recebido as duas tomas da vacina, algumas melhoraram após a primeira, tendo depois começado a ressurgir alguns dos sintomas. Essas pessoas melhoraram novamente depois de receberem a segunda dose, explicou ao mesmo jornal David Strain, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Exeter.

Porém, uma vez que a melhoria dos sintomas em cerca de metade dos participantes foi diminuindo gradualmente à medida que foi passando mais tempo desde a toma das vacinas, há a possibilidade de os benefícios relatados serem transitórios. Contudo, há também ainda muito por estudar e compreender no que se refere à razão para alguns infetados com covid-19 superarem a doença sem sequelas e sintomas duradouros e outros não.

Ainda assim o professor da Faculdade de Medicina de Exeter sublinha que a análise realizada indicou que as vacinas contra a covid-19 contribuíram para repor o sistema imunitário, ajudando o organismo e reconhecer que as suas defesas deveriam combater o vírus sem se atacar a si próprio, nessa resposta.

No entanto, são ainda mais as perguntas do que as respostas para estes doentes e, segundo os especialistas, é preciso esperar por mais estudos e pela evolução das próprias campanhas de vacinação para tirar conclusões mais definitivas

