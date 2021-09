Estudo. Mais de metade dos europeus diz não ter sentido "qualquer impacto" causado pela pandemia

A experiência da pandemia da covid-19 dividiu a Europa com o sul e o leste a sentirem-se muito mais afetados do que o norte e o oeste.

A mais recente sondagem do Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR), divulgado no início de setembro, sobre a experiência de 16.267 cidadãos em relação à pandemia em 12 países europeus, revela uma divisão clara na distribuição de impacto provocado pela covid-19.

A experiência europeia tem sido "um conto de duas pandemias" e os especialistas em política internacional consideram que as diferenças em cada uma das histórias podem assombrar o continente durante muitos anos.



Os autores apontam que a maioria das pessoas que vive no norte e oeste da Europa não se sente diretamente afetada pela covid-19. "Para muitas delas, o vírus tem sido mais um entretenimento assustador de assistir do que uma experiência de vida devastadora", lê-se no documento.

Segundo o estudo realizado de maio e no início de junho de 2021, apenas 30% dos europeus nos 12 países inquiridos consideram ter sido diretamente afetados pela covid-19, 16% relataram que apenas sofreram consequências económicas, enquanto 54% não sentiram qualquer impacto causado covid-19.

Percentagem de pessoas impactadas pela covid-19 para todos os 12 países inquiridos. Excluindo aqueles que responderam "Preferem não dizer" (3 por cento).

Na Suécia, Dinamarca, França, Países Baixos, Áustria e Alemanha, a maioria dos inquiridos diz que os próprios - ou os seus familiares e amigos próximos - não foram pessoalmente afetados nem por doenças graves, nem por luto, nem por dificuldades económicas. Contudo, a maioria dos inquiridos na Bulgária, Hungria, Polónia, Espanha, e Portugal foram pessoalmente afetados pela crise.

Em Portugal, das mil pessoas que foram consultadas para este estudo, 39% disse não ter sentido qualquer impacto provocado pela covid-19, 31% considerou-se apenas afetado economicamente e 30% foi diretamente afetado pela covid-19.

Existe uma divisão acentuada entre o leste/sul e o norte/oeste quando se trata do impacto relatado pelas pessoas da crise da covid-19 nas suas vidas. Em percentagem. Excluindo aqueles que responderam "Preferem não dizer", que representavam AT (2%), BG (3%), DE (4%), DK (3%), ES (2%), FR (3%), HU (0%), IT (4%), NL (2%), PL (7%), PT (5%), SE (2%).

O estudo não aponta dados sobre o Luxemburgo, mas revela que em nenhuma parte da Europa as pessoas se sentiram mais inibidas por 18 meses de restrições de gestão da pandemia do que na Alemanha. Apenas um em cada dez alemães "sente-se livre" na sua vida quotidiana, enquanto quase metade diz que "não se sente livre". Questionados sobre o quão livres se sentiam antes da crise de saúde, dois terços dos alemães responderam que "se sentiam livres" de antemão. Estes resultados colocam a Alemanha no fundo da tabela dos europeus em 12 estados membros da UE que foram questionados sobre o seu nível de liberdade agora em comparação com os dias pré-pandémicos.

Segundo a sondagem, as vítimas económicas são mais susceptíveis do que as demais de dizer que as restrições têm sido demasiado severas, e tendem a ser mais céticas quanto às intenções dos seus governos por detrás dos confinamentos.

Os europeus estão ainda divididos sobre as motivações dos governos por detrás das restrições: os Confiantes (64%) têm fé nos governos e acreditam que "a principal motivação para as restrições é ajudar a limitar a propagação do vírus"; os Suspeitos (19%) acreditam que os governantes querem encobrir as falhas para "fazer parecer que o governo está a controlar a situação" ; finalmente os Acusadores (17%) pensam que os governos estão a tentar aumentar o seu controlo sobre as pessoas.

Europa dividida

"Não é surpresa que a covid-19 tenha dividido a Europa. Cada grande crise da última década deixou a sua marca na política do continente", escrevem os autores. "A crise do euro dividiu os europeus a norte e a sul, dividindo o continente em devedores e credores. A crise dos refugiados criou uma linha divisória diferente, desta vez entre o Oriente e o Ocidente. Mas embora estas divisões tenham sido altamente visíveis e cristalizadas em campos distintos que tiveram um impacto noutras áreas da política, a pandemia nas suas fases iniciais parecia reunir os europeus", apontam.

Segundo os especialistas, a pandemia "começou como um momento nacionalista, quando os governos da UE fecharam as suas fronteiras durante a noite - mas rapidamente evoluiu para um momento europeu em que os estados membros da UE concordaram em comprar vacinas colectivamente, culminando no passo ousado do plano de recuperação da Próxima Geração da UE".

No entanto, com o passar do tempo, torna-se "cada vez mais claro" que a experiência vivida da pandemia é "muito diferente em diferentes partes da União Europeia". Na Europa Oriental e Meridional, a maioria das pessoas diz ter sido diretamente afectada por luto, doença grave, ou angústia económica. Estas divisões só agora começam a surgir e, segundo os autores, em breve começarão a moldar as atitudes de muitos cidadãos em relação à política, ao papel do Estado, à ideia de liberdade, e aos contornos mais amplos da política europeia.

Por baixo desta divisão continental, está também a surgir uma série de novas divisões dentro das nossas sociedades: entre jovens e idosos; entre pessoas que relatam ter sido afectadas economicamente e aqueles que veem a covid-19 principalmente como uma crise de saúde pública; e entre aqueles que veem o Estado como um protetor e aqueles que o veem como um opressor.



Os autores apontam, como exemplo, que no contexto da pandemia, há pessoas que consideram que a maior ameaça à sua liberdade vem dos governos e outros que temem o comportamento dos seus concidadãos.

Existe ainda uma grande divisão geracional, sendo mais provável que os jovens do que os mais velhos culpem os governos pelo impacto contínuo da pandemia, sendo que os jovens também se sentiram mais afetados pela covid-19, tendo sido diretamente afetados por luto, doença grave, ou angústia económica.

O director da ECFR, Mark Leonard, disse que as conclusões do relatório são preocupantes. "Enquanto, nas fases iniciais da pandemia do coronavírus, parecia que os europeus se estavam a juntar e a unir em torno de uma resposta unificada, surgiram, desde então, clivagens acentuadas que poderiam ser tão graves como as que se verificaram durante a crise do euro e dos refugiados", declarou. Descrevendo o clima como "frágil", disse que os europeus estavam profundamente divididos sobre a questão da perda das liberdades civis e sobre a confiança nos motivos dos governos para a imposição de confinamentos.

"As divisões sobre saúde pública, vitimização económica, e a ideia de liberdade podem revelar-se duradouras. Mas a divisão mais dramática pode ser a que existe entre gerações. Em toda a Europa, os governos tinham razão em concentrar-se em salvar as vidas dos mais velhos, mas chegou o momento de se concentrarem nos problemas dos jovens", apontam.



Para os investigadores, é ainda demasiado cedo para compreender o quanto as tendências identificadas no inquérito da ECFR irão reformular a política dentro e entre países europeus. Mas estas divisões, até agora ocultas, podem criar uma nova era política na Europa à medida que "rebentam em público".



