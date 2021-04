A esperança de média de vida no Luxemburgo diminuiu nove meses entre 2019 e 2020.

Covid-19. Esperança de vida no Luxemburgo cai para 81.8 anos

Henrique DE BURGO A esperança de média de vida no Luxemburgo diminuiu nove meses entre 2019 e 2020.

De acordo com os dados preliminares publicados esta quarta-feira pelo gabinete europeu de estatística (Eurostat), a idade média dos residentes no Grão-Ducado em 2020 era de 81,8 anos, menos 0,9 do que os 82,7 de 2019.

O Eurostat refere no seu mais recente relatório que a pandemia da covid-19 fez diminuir a esperança de vida em quase todos os Estados-membros. As exceções são apenas a Dinamarca (subiu dos 81,5 para 81,6) e a Finlândia (82,1 para 82,2), com ligeiro aumento. Em Portugal, o recuo foi de -0,8 anos atingido a média de 81,1 anos em 2020.

Os países com maior recuo na esperança de vida foram a Espanha (-1,6 anos), a Bulgária (-1,5), a Lituânia, a Polónia e a Roménia (os três com -1,4).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.