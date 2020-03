Grávidas devem evitar dirigir-se aos centros hospitalares, exceto se estritamente necessário

Covid-19. Especialistas emitem recomendações para grávidas

Lusa Grávidas devem evitar dirigir-se aos centros hospitalares, exceto se estritamente necessário

O Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica (NEMO) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) apelou hoje às grávidas para não se deslocarem aos hospitais, exceto em caso de urgência. O grupo recomenda também aos médicos da especialidade para realizarem teleconsulta em vez de consulta presencial.

O NEMO emitiu hoje várias recomendações de forma a evitar o contágio do Covid-19. Segundo os especialistas em obstetrícia, as grávidas devem evitar dirigir-se aos centros hospitalares, exceto se estritamente necessário.

Para tal, aconselham os internos deverão realizar consultas de Medicina Obstétrica por teleconsulta. "Preferencialmente as grávidas devem ter uma via de contacto direto com o internista assistente, nomeadamente endereço de e-mail".

"As grávidas deverão ser instruídas sobre os sinais de alarme da eventual agudização da sua patologia de base, e dos motivos que as levem a contactar a linha SNS 24 ou o INEM", refere o NEMO em comunicado. Os especialistas sublinham que, "não obstante o número de casos de infeção Covid-19 em grávidas não ser elevado", deve assumir-se que o risco é o mesmo da população geral, pelo que as grávidas devem cumprir as medidas de redução de contágio como o isolamento social e a etiqueta respiratória.

"Sabe-se que as alterações imunológicas da gravidez podem predispor para infeções respiratórias, aumentando a morbilidade materna", afirmam, acrescentando que "pouco ainda se sabe sobre a transmissão vertical, mas parece ser reduzida".

O NEMO realça que não há evidência de que o vírus passe para o leite materno e lembra que "os benefícios da amamentação superam qualquer risco potencial de transmissão Covid-19 pelo leite materno". "As mães que amamentam devem tomar todas as possíveis precauções para evitar transmissão como lavagem de mãos frequente e usando uma máscara facial durante a amamentação", recomenda.

De acordo com os especialistas, "não há evidência de que após o parto, uma mulher com Covid-19 deva ser separada do seu filho", advertindo que "o impacto da separação parece ser mais prejudicial do que o risco de infeção".

Os especialistas apelam à adoção de medidas que reduzam o risco de infeção pela população em geral: lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, como álcool em gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Os cuidados que deve ter nesta fase de combate ao coronavírus Na fase mais crítica, a da mitigação da doença, há que redobrar os cuidados e aplicar outros.

Devem também evitar o contacto próximo com pessoas doentes, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e deitar no lixo, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. O NEMO adverte que as máscaras cirúrgicas são essenciais para as pessoas doentes e recomendadas nas regiões mais afetadas, mas não garantem uma proteção de 100% contra a epidemia.

"Estas recomendações não devem sobrepor-se a novas recomendações que a tutela venha a emitir" para controlo da disseminação comunitária da doença, ressalva. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou esta segunda-feira o número de infetados pelo Covid-19 para 331, um aumento de 86 casos em 24 horas.