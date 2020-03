"Take away" e entregas em casa são nesta altura a única forma de os restaurantes continuarem a faturar.

Sociedade 2 min.

Covid-19. Empresas de entrega de comida estão a criar alternativas

É o quotidiano a mudar para fazer face à Covid-19. Restaurantes e serviços de entrega de refeições em casa estão a implementar medidas para que o setor da restauração sobreviva ao coronavírus Covid-19.



A plataforma Wedely, que faz entregas ao domicílio de dezenas de restaurantes no Luxemburgo, acaba de criar um sistema em que o funcionário que faz a entrega não tem contacto com cliente. No seu site, o serviço explica que tem em vigor um sistema de "contactless drop-off" (entrega sem contacto, na tradução portuguesa). Uma vez que o pagamento é feito através da Internet, o funcionário que faz a entrega deixa a encomenda em frente à porta do cliente, avisando-o depois por telefone.

Também a Foostix, uma plataforma do mesmo género, está a promover a entrega de refeições ao domicílio, através de descontos especiais durante este período de crise.



O GroupLunch, que faz entregas de almoços a empresas, garante nas redes sociais que está a respeitar as regras de higiene e limpeza para limitar os riscos de transmissão do vírus. O serviço acrescenta que está em contacto permanente com os empregados para se certificar que nenhum esteve em contacto com pessoas expostas a casos de infeção confirmados.



De acordo com a Horesca, além das plataformas de entrega, os próprios restaurantes estão alterar os seus sistemas de entrega de forma a minimizar ou mesmo a evitar o contacto físico entre o estabelecimento e o consumidor. O objetivo é assegurar ao cliente uma transação segura e dentro do respeito das medidas preventivas em vigor.

Recorde-se que a Horesca – a federação que representa hóteis, restaurantes e cafés – pediu à população que continue a consumir nos restaurantes que propõem o serviço de take away ou entregas em casa de modo a que o negócio no setor não fique totalmente paralisado. Segundo números divulgados à Rádio Latina pelo secretário-geral da Horesca, o encerramento obrigatório decretado pelo Governo poderá implicar perdas nas receitas na ordem dos 120 milhões de euros por mês.

O estado de emergência no Luxemburgo foi declarado na terça-feira, 17 de março por um período de três meses, para conter a pandemia do Covid-19. Quem sair de casa sem precisar paga multa de 145 euros.

