Apesar de poderem afetar as mesmas populações vulneráveis, estas duas situações implicam muitas vezes o seguimento de recomendações opostas. Por isso a prevenção "deve ser adaptada", defendem especialistas.

Covid-19 e ondas de calor. Uma conjugação perigosa

A covid-19 e as ondas de calor que podem afetar os mesmos grupos vulneráveis (os idosos, os mal alojados, os diabéticos, os que sofrem de insuficiência cardíaca, etc.) e podem levar a recomendações "contraditórias", pelo que a prevenção de ambos os riscos "deve ser adaptada". O alerta é dado pela agência de Saúde Pública de França (SpF).

"Em tempos de epidemia de covid-19 é ainda mais essencial limitar o impacto na saúde da exposição ao calor, particularmente para reduzir o peso do recurso aos serviços hospitalares ou de emergência médica", enfatiza o SpF.

Na ausência de uma vacina, a adoção de gestos individuais (lavagem frequente das mãos, distância física superior a um metro, uso de máscara) é a principal defesa contra a contaminação pela SRA-CoV-2, sublinha a agência de saúde.

Agnès Verrier, especialista em saúde ambiental da SpF, dá exemplos de "recomendações contraditórias" que requerem adaptação: durante uma onda de calor, além dos conselhos de hidratação, recomenda-se o fecho de janelas e persianas durante o dia, já a prevenção da covid-19 pressupõe que se ventile o máximo possível as habitações; por outro lado, com o calor há um reforços dos laços sociais, a covid-19 apela a que se mantenha uma distância física.

O calor apela ainda para se procurar, durante as horas mais quentes, locais frescos (como centros comerciais , bibliotecas, cinemas...), o que é possível, desde que se use máscara e respeitando os gestos de prevenção e os gestos de afastamento, explica a responsável.

Uma ventoinha numa sala onde há apenas uma pessoa não é um problema, mas em casa, se houver várias pessoas, é preciso evitar dirigir o seu fluxo de ar para elas, avisa. Já os aparelhos móveis de ar condicionado "devem ser equipados com filtros eficientes e devidamente mantidos".

Embora a maioria dos locais frescos abertos ao público devam estar abertos este verão, a limitação do número de pessoas presentes ao mesmo tempo em espaços colectivos, condicionada pela necessidade de respeitar a distância física, torna a sua utilidade e utilização limitadas, no caso de uma onda de calor. Para a população que vive em zonas mais quentes ou habitações mal isoladas, passar algumas horas em locais frios é essencial no caso de uma onda de calor.

A SpF defende, por isso, a necessidade de alargar os horários de abertura para toda a população ou o acesso a certos locais públicos reservados àqueles que são mais vulneráveis.

Outras soluções deveriam ser consideradas para aqueles que estão mais em risco devido à onda de calor. A nível local, um alojamento temporário refrigerado poderia ser disponibilizado para limitar o impacto do calor. Esta solução poderia ser adequada para no caso de haver pessoa contaminada numa habitação se limitar a contaminação intra-familiar.

Foram também enviadas instruções para o Ehpad e outros estabelecimentos médico-sociais, diz Verrier. A epidemia da covid-19, com mais de 30.000 mortos, já matou mais pessoas em França do que a vaga de calor do Verão de 2003 (15.000 mortos, segundo a SpF).

