Balanço semanal

Covid-19 e gripe sazonal abrandam no Luxemburgo

Maria MONTEIRO Entre 20 e 26 de março, o número de infeções de ambos os vírus diminuiu.

O último relatório das autoridades de saúde, divulgado esta quarta-feira, dá conta de um ligeiro recuo do número de casos de covid-19 e gripe sazonal (influenza) no Luxemburgo entre 20 e 26 de março.

No período referido, foram registados 1.549 casos de covid-19, menos 12,3% em relação aos 1.767 da semana anterior. Destes, mais de metade são reinfeções (58,2%), à semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas.

Foram assinaladas mais seis mortes relacionadas com o SARS-CoV-2. Também o número de internamentos em enfermaria aumentou ligeiramente, passando de 17 para 19, sendo que os pacientes hospitalizados têm uma idade média de 65 anos.

Ao contrário do que tinha acontecido nas últimas semanas, foi registado um internamento nos cuidados intensivos.

Sete pessoas pedem indemnizações por danos causados pela vacina anticovid Na maioria, as pessoas sofrem de dores musculares ou nas articulações, cansaço intenso, problemas neurológicos ou ainda problemas cardíacos.

Retrospetiva semanal será simplificada

Tal como no relatório prévio, a variante recombinante XBB.1.5 da Omicron continua a ser predominante, representando 50% dos casos. Já a variante recombinante XBB.1.9 é a segunda mais frequente (24,6%).

No que respeita à gripe sazonal, foram relatados 467 casos, uma diminuição de 15,1% relativamente aos 467 da semana anterior. Atualmente, o vírus da gripe (influenza) tipo B é predominante.

Quanto à vacinação contra a covid-19, foram administradas mais 72 doses, elevando o número total de vacinas para 1.293.260. Em todo o país existem 474.993 pessoas com o esquema vacinal completo, o equivalente a 79% da população elegível para ser vacinada.

Fim do isolamento no Luxemburgo. O que fazer se testar positivo? O projeto de lei sobre a nova 'lei covid', que deve entrar em vigor a 1 de abril, refere que “a medida mais incisiva em termos de atentado à liberdade individual” vai ser abolida.

A partir de agora, com o fim das restrições impostas pela lei covid de 17 de julho de 2020 a entrar em vigor no sábado, as autoridades de saúde passarão a fazer um resumo geral da evolução das infeções respiratórias no Luxemburgo, que deverá incluir apenas o número de casos de covid-19 e de gripe.

