Covid-19. Doenças decorrentes da vacina dão direito a indemnização no Luxemburgo

Maria MONTEIRO

As pessoas que tiverem desenvolvido problemas de saúde após a toma da vacina contra o SARS-CoV-2 podem pedir uma indemnização ao governo, cujo valor é determinado por um especialista chamado a avaliar a extensão dos danos e a relação causal entre a doença e a vacina, lembrou a ministra da Saúde em resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Spautz (CSV) sobre as consequências negativas da vacina na população do Luxemburgo.

Paulette Lenert, que assina o documento com o primeiro-ministro e ministro de Estado Xavier Bettel, lembra que a responsabilidade do Estado nos danos colaterais dos processos de vacinação está inscrita na lei de 4 de julho de 2000. O utente afetado pode socorrer-se deste diploma para ser examinado. É com base nesses dados que, depois, é calculado o valor a atribuir.

40 pessoas relataram danos colaterais

Paralelamente, o governo assume os custos dos tratamentos de pacientes que tenham relatado danos colaterais da vacina contra a covid-19 a longo prazo, sejam eles sintomas prolongados ou outros problemas de saúde associados.

Segundo o Ministério da Saúde, 40 pessoas reportaram efeitos secundários relevantes após a vacina, de que já foram administradas mais de 1.402.000 doses no Grão-Ducado.

Os sintomas ou problemas assinalados são muito diversos e incluem dores nos músculos ou articulações, fadiga prolongada, dores de cabeça, tonturas, zumbidos, arritmia ou hipertensão. Em vários casos, verifica-se um agravamento de sintomas ou condições anteriormente existentes.

