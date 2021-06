Mais de 40 testes positivos e sete hospitalizações depois, Dave Smith, um britânico de 72 anos de idade, conta a provação que viveu, considerada como a pessoa com a infeção por covid-19 mais longa do mundo.

Covid-19

Dez meses com covid-19. A saga única de um britânico é caso de estudo

AFP Mais de 40 testes positivos e sete hospitalizações depois, Dave Smith, um britânico de 72 anos de idade, conta a provação que viveu, considerada como a pessoa com a infeção por covid-19 mais longa do mundo.

"Costumava rezar o tempo todo. O próximo será negativo, o próximo será negativo... mas nunca foi", disse à BBC Dave Smith, o instrutor de condução reformado de Bristol (sudoeste de Inglaterra) sobre os testes PCR que realizou durante quase um ano.

Smith foi infetado com covid-19 em março de 2020, no início da primeira vaga da pandemia no Reino Unido, e permaneceu como portador ativo do vírus durante cerca de 300 dias, cerca de dez meses. O seu caso é único e já está a ser estudado pela Universidade de Bristol.

O seu sistema imunitário foi enfraquecido pela leucemia, que foi tratada com quimioterapia em 2019. "Os meus níveis de energia diminuíram rapidamente, não consegui levantar nada". "Uma vez tossi durante cinco horas sem parar (...), das cinco da manhã às 10 da manhã...sem parar", contou.

Com cerca de 117 quilos, perdeu mais de 60 quilos durante a doença. "Estava pronto a desistir" e disposto a morrer. "A minha mulher tinha começado a organizar funerais pelo menos por cinco vezes", explicou ao jornal The Guardian. "A certa altura estive acamado durante dois ou três meses. A minha mulher teve de me lavar na cama porque eu não me conseguia levantar".

Após ter sido tratado "por compaixão" com um cocktail experimental de tratamentos do grupo americano Regeneron, que não está licenciado no Reino Unido, está há 45 dias a testar negativo para a covid-19. Este é o mesmo tratamento aplicado ao antigo Presidente dos EUA, Donald Trump. As boas notícias foram celebradas pelo britânico e pela esposa com champanhe. "Normalmente não bebemos, mas esvaziamos a garrafa nessa noite", disse ele.

"É como receber uma nova vida", embora "não esteja a 100% porque a covid-19 destruiu os meus pulmões, estou rapidamente sem fôlego". Mas está vivo e isso é muito.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.