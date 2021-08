As mutações do vírus "estão associadas a uma maior transmissibilidade" e a uma maior capacidade de escapar aos anticorpos, dizem os cientistas sul-africanos.

Covid-19

Detetada nova variante na África do Sul, mais contagiosa que as anteriores

AFP As mutações do vírus "estão associadas a uma maior transmissibilidade" e a uma maior capacidade de escapar aos anticorpos, dizem os cientistas sul-africanos.

A investigação ainda aguarda revisão pelos pares, mas concluiu que a nova variante poderá ser mais infeciosa do que as anteriores e, por isso, potencialmente mais resistente às vacinas que estão atualmente no mercado.

A chamada variante C.1.2. foi identificada pela primeira vez em maio nas províncias sul-africanas de Mpumalanga e Gauteng, onde se situa Joanesburgo e a capital, Pretória. Em meados de agosto, já tinha sido detetada na República Democrática do Congo, Maurícia, Nova Zelândia, Suíça e até Portugal.

Não se está menos imune por não ter tido reação à vacina Os ensaios clínicos da vacina Pfizer, por exemplo, mostraram que 50% dos participantes não tiveram efeitos secundários, mas 90% dos vacinados desenvolveram imunidade contra o SARS-CoV-2.

A nova variante "sofreu uma mutação substancial" em comparação com a C.1, identificada na África do Sul, distanciando-se cada vez mais do primeiro vírus detetado em Wuhan, na China. Estas mutações do vírus "estão associadas a uma maior transmissibilidade" e a uma maior capacidade de escapar aos anticorpos, conclui a investigação.

Segundo o estudo, em maio, a C.1.2 representava 0,2% do genoma sequenciado, um valor que subiu para 1,6% em junho e 2% em julho, uma evolução "semelhante à verificada nas variantes Beta e Delta" nas suas fases iniciais.

A investigação foi publicada por grupos sul-africanos, incluindo a Plataforma KwaZulu-Natal de Inovação e Sequenciação da Investigação, conhecida como Krisp, e o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.