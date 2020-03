Em Macau, Madrid e Milão, metrópoles onde foi já foi decretada total quarentena, as mudanças no quotidiano são profundas. Três jornalistas contam os problemas e as soluções que os habitantes das suas cidades encontraram para lidar com a pandemia.

Covid-19. Dentro da bolha: a vida nas cidades encerradas

Ricardo J. RODRIGUES Em Macau, Madrid e Milão, metrópoles onde foi já foi decretada total quarentena, as mudanças no quotidiano são profundas. Três jornalistas contam os problemas e as soluções que os habitantes das suas cidades encontraram para lidar com a pandemia.

“Foi preciso parar com tudo para as pessoas perceberem que este é um momento histórico, sem precedentes”, diz Juan Calleja Gonzaléz, jornalista da Prensa Ibérica, maior grupo de jornais regionais espanhóis, e colaborador do El País. Neste sábado, o governo decretou o estado de alarme em todo o território nacional e Madrid, a frenética Madrid, silenciou-se como nunca antes tinha acontecido. “A semana passada os bares e restaurantes estavam cheios. Agora é um silêncio total. Arrepia.”

Sair à rua é agora uma atividade restrita – e estão a polícia e o exército espalhados pelas cidades para garantir precisamente isso. Exceção feita a quem não tem outra forma de se movimentar que não seja acompanhado, apenas pessoas sozinhos podem agora sair de casa – e apenas para se deslocarem aos supermercados, às farmácias e aos empregos que não permitam teletrabalho. Há multas e penas de prisão para quem não cumprir estas ordens. Não foi afinal a política nem a economia, foi a saúde pública a suspender a democracia.

Consciência espanhola

“As pessoas só acordaram verdadeiramente para o problema após o primeiro-ministro falar”, diz González. “Não se interrompe a vida de um país de ânimo leve e acredito que foi só quando isso aconteceu que os espanhóis acordaram todos.” Metade dos bares decidiram fechar quando o governo suspendeu as aulas, há uma semana. Os outros estavam abertos e cheios. “Na quinta o Atlético de Madrid ganhou ao Liverpool e as pessoas abraçavam-se livremente. E depois ia toda a gente lavar as mãos.”

Agora o cenário é diferente, Espanha parece em estado de sítio. As varandas tornaram-se nos pontos possíveis de encontro social, com a população a organizar encontros pelas redes sociais, tributos a médicos e enfermeiros, sessões de canto e Djing. Há amigos que jantam juntos, mas por videochamada. “Muita gente saiu da cidade e várias pessoas fazem planos de isolamento caso alguém no agregado familiar contraia o vírus”, diz o jornalista espanhol. Oferece o seu próprio exemplo: se ele ou a namorada ficarem infetados, o que estiver bem muda-se para a casa da irmã de Juan, que saiu da cidade para uma residência de praia na aurora da pandemia.

Há outra coisa que o jornalista espanhol refere: o exemplo dos chineses que vivem na capital espanhola. “Foram os primeiros a fechar as lojas e os restaurantes, voluntariamente. Foram os primeiros a usar máscaras e andaram a distribuí-las gratuitamente à porta do metro.” Um artigo do El País da semana passada falava disso mesmo. A palavra de ordem na comunidade asiática é que não vale a pena dinheiro sem saúde. Então há madrilenos que contactam as rádios e os jornais chineses da capital a pedir conselhos. O lugar onde a infeção começou também parece ser o que lhe respondeu mais eficientemente.

A ordem chinesa

“As coisas aconteceram muito rápido e as ordens forma imediatamente acatadas”, diz Sílvia Gonçalves, editora do Ponto Final, um dos três jornais em língua portuguesa de Macau. “Mas havia experiência. Em 2003 Macau foi atacado severamente por outro Coronavírus, o SARS, e por isso a resposta da população e do governo a esta nova infeção foi rápida.” A região administrativa especial chinesa, aliás, é vista pelo mundo como um exemplo. A 5 de fevereiro havia dez casos de infeção de Covid-19. A 6 de março estavam todos curados.

“Isto é espantoso numa cidade que tem 600 mil habitantes e recebe 40 milhões de visitantes anualmente. Se havia foco potencial de exposição, seria aqui”, explica a jornalista portuguesa. O governo foi implacável – poucos dias depois de Pequim fechar totalmente a província de Hubei, cuja capital é Wuhan, Macau decidiu fechar os seus casinos durante duas semanas. “Foi algo inédito. Entre casinos, restaurantes, hotéis e pequenos negócios adjacentes, o jogo representa 90% da economia macaense. E no entanto houve a coragem de travá-lo. Penso que não é um modelo replicável no resto do mundo, porque Macau é pequeno e tinha uma almofada financeira que lhe permitia tomar uma medida destas”, diz Sílvia Gonçalves.

Agora as coisas começam a voltar à normalidade. “Durante semanas só se viam na rua os médicos, a polícia, os trabalhadores de supermercado e os jornalistas, que também têm a missão de reportar com rigor o que se passa no terreno a quem está em casa.” Além dos briefings diários do governo, a imprensa concentrou-se na defesa dos trabalhadores precários do território que estavam a ser mandados para casa, de férias ou simplesmente despedidos, e na defesa dos seus direitos. “Os tempos de crise são potencialmente de abuso dos direitos, é também por isso que é tão importante que o jornalismo prossiga o seu trabalho de rigor e denúncia.”

Nesta parte da China nunca houve pânico, e nunca houve histeria, diz a editora do Ponto Final. O desaparecimento do movimento nas ruas foi muito mais imediato do que na Europa, “ao ponto de se poder subir a escadaria das Ruínas de São Paulo sem se ver vivalma.” O açambarcamento nunca chegou verdadeiramente, as festas do Ano Novo Chinês foram adiadas pacificamente, e a cidade hibernou tranquilamente.

Agora é como se despertasse de um longo sono. As repartições públicas abriram, mas ainda só se pode aceder a elas depois de se medir a temperatura corporal e usando máscara de proteção. Os casinos voltaram a funcionar, com menos gente e uma perspetiva de quebra histórica nos lucros. Voltam a abrir pèortas lojas, bares, restaurantes. As crianças ainda não voltaram à escola, nem o farão antes do final de abril. A quarentena de 5 de fevereiro passou, mas algo mudou e ninguém tem certezas se a vida voltará a ser o que era. “Pelo menos agora, conserva-se a distância”, diz Gonçalves. “Mesmo que o cenário seja hoje animador, as marcas do isolamento estão longe de terem passado.”

A calma assustada dos italianos

Em Itália, diz Federico Thoman, o deserto já é uma evidência cimentada. O jornalista da Upday, uma aplicação de notícias da Samsung, tem feito reportagem em Milão mas ainda não se habituou às imagens das ruas vazias da cidade. “Continua a parecer que vivemos num filme, num cenário pós-apocalíptico que nunca pensámos tornar-se real. Mesmo quando a infeção despontou estávamos longe de imaginar que íamos viver assim. Fechados em casa, a ouvir os relatos do número de mortos que crescem exponencialmente, preocupados com quem perde familiares e nada pode fazer para os ajudar.”

O ponto de viragem na consciência italiana, acredita Federico, veio logo depois do encerramento das escolas, a 26 de fevereiro. “Foram proibidos beijos, abraços e apertos de mão. É uma coisa estranha para os italianos, somos habitualmente afetuosos mas acho que foi nesse momento que caímos em nós.” Histórias de contágio em cidadãos saudáveis começaram a circular pela imprensa, e mudaram a maneira de pensar nos perigos. “Subitamente este era um problema de todos.”

Tal como em Madrid e Macau, foi a mão forte do governo que fez os milaneses caírem em si. “Não se fecha uma cidade ou um país, nem se interrompe a economia, de ânimo leve. A passagem da descontração total ao pânico total foi muito rápida.”

Dá este exemplo: “No mercado abastecedor de Milão muitos trabalhadores decidiram por sua iniciativa colocar-se em isolamento, o que causou embaraços no abastecimento de alimentos.” Com a passagem dos dias foi descendo aquilo a que ele chama de uma “calma assustada”. Os italianos permanecem em casa, organizam homenagens aos serviços médicos, fazem crowdfundings para apoiar hospitais e só saem (“a medo”) para ir a supermercados, farmácias e perfumarias (estão abertas para vender álcool e desinfetante). “Mantêm-se as distâncias obsessivamente”, conta o jornalista italiano. “E depois toda a gente corre para casa.”

