A prevalência de SARS-CoV-2 nas águas residuais do Luxemburgo mantém-se elevada, segundo o último relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia (LIST, na sigla original).

Coronavírus continua a circular nas águas residuais do Luxemburgo

Susy MARTINS A prevalência de SARS-CoV-2 nas águas residuais do Luxemburgo mantém-se elevada, segundo o último relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia (LIST, na sigla original).

As análises referem-se à semana passada (13 a16 de julho) e foram realizadas em dez estações de tratamento, sendo que a conclusão final é que há uma “elevada prevalência nacional do vírus”.

Os resultados obtidos na semana passada são equivalentes ao do mês de abril deste ano, depois da diminuição drástica do número de novas infeções durante praticamente todo o mês de junho. Sabe-se que as celebrações do feriado nacional de 23 de junho romperam a curva descendente dos contágios.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras. Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.



