Covid-19. Conheça as diferenças entre a vacina da Pfizer e da Moderna

Paula SANTOS FERREIRA As primeiras mil doses da vacina anti-covid da norte-americana Moderna chegam amanhã ao Luxemburgo que até agora só tem a vacina da Pfizer. Saiba em que diferem.

São 1200 doses da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Moderna que a partir de segunda-feira se juntam às da vacina da Pfizer que está a ser administrada desde 28 de dezembro, para reforçar a campanha de vacinação do País. Ao todo serão "quase um milhão de doses" de vacinas contra a covid que o Luxemburgo espera receber da União Europeia "nas próximas semanas e meses", anunciou o primeiro-ministro.



Por agora apenas as vacinas da Pfizer e da Moderna estão disponíveis.

Embora a sua composição e eficácia sejam muito semelhantes existem várias diferenças entre as duas vacinas que passam agora a ser administradas no País. Desde a idade das pessoas que podem ser vacinadas à conservação e preço.

Composição

Ambas as vacinas utilizam a mesma tecnologia do RNA mensageiro. O RNA é um ácido ribonucleico (mRNA, em inglês), uma enzima que transporta o DNA do vírus da doença, neste caso do SARS-CoV-2. Através desta informação genética o organismo humano passa a reconhecer o novo coronavírus e avisa o sistema imunológico que reage e produz defesas contra ele.

Eficácia

A vacina da Pfizer garante uma eficácia de 95% e a da Moderna de 94,1%, sendo por isso muito semelhantes.

Tempos diferentes entre doses

Quer a vacina da multinacional Pfizer e da empresa alemã Biontech quer a da farmacêutica norte-americana Moderna necessitam de duas doses para garantir a sua eficácia. Contudo, enquanto na Pfizer o tempo é de 21 dias entre a primeira e a segunda inoculação, a vacina da Moderna tem um prazo maior de 28 dias.

Covid-19. Luxemburgo recebe 1.200 doses da vacina da Moderna na segunda-feira O anúncio foi feito pela ministra da Saúde sexta-feira à noite.

Conservação



Aqui reside a grande diferença entre estas duas vacinas.

A da Pfizer necessita de ser armazenada a temperaturas muitos baixas, entre 70 a 75 graus negativos necessitando de equipamento especial para poder ser armazenada e conservada. Fora destes supercongeladores este soro da Pfizer aguenta apenas 5 dias, num frigorífico doméstico comum, por exemplo.

Já a vacina da Moderna pode ser conservada nos frigoríficos idênticos aos das nossas cozinhas, entre dois a 8 graus positivos, durante 30 dias. Mantida no congelador a temperatura de 20 graus negativos, esta vacina pode ser armazenada por seis meses.

Idade

A Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, em inglês), a entidade reguladora dos EUA, autorizou a vacina da Pfizer para maiores de 16 anos; a da Moderna, contudo, está preparada para maiores de 18 anos.

Contudo, a Moderna está atualmente a iniciar ensaios clínicos da vacina em crianças entre os 12 e os 17 anos para testar a sua eficácia contra a covid-19 nestas idades.

Preço

A vacina da Pfizer custa em média 12 euros por dose e a da Moderna cerca de 18 euros por dose.

