Covid-19. Como e quando vai acabar?

Os passos necessários que temos que dar até existir uma vacina e se conseguir a propalada imunidade de grupo.

Segundo muitos especialistas, a melhor estratégia para travar a propagação do vírus consiste na aquisição da chamada “imunidade de grupo”.



Para ter imunidade de grupo, a taxa de transmissão deve ser inferior a um, ou seja, cada pessoa infetada deve, em média, infetar menos de uma pessoa. Conforme explicou Nuno Faria, professor associado em epidemiologia genómica da Universidade de Oxford, isto vai permitir que um número suficiente de pessoas com sintomas ligeiros se torne imune e levar a uma redução gradual do número de casos ao longo do tempo, até que o surto termine. Para esse efeito, e segundo as últimas estimativas dos cientistas norte-americanos do Laboratório Nacional de Los Alamos, que têm por base a população de Whuan, à velocidade a que o vírus se propaga, cerca de 82% da população terá que ficar imune.

Para saber se um indivíduo está imune são necessários os testes virológicos para determinação da carga viral e os testes serológicos para deteção dos anticorpos. Saber quantos de nós já criaram anticorpos ao vírus e qual é a imunidade de grupo do país é essencial porque o vírus é endémico, isto é, não “desaparece” de circulação. Este ponto reveste-se de particular importância se nos quisermos preparar para a nova vaga da epidemia que, segundo investigadores de todo o mundo, pode chegar no próximo outono.

A implementação desta estratégia pode ser alcançada por via da infeção natural, por via da ação vacinal, ou, numa perspetiva mais realista, começando com a primeira via e terminando com a segunda.

A aquisição da imunidade de grupo por via da infeção natural implica a exposição da população à infeção. No entanto, se este processo não for bem controlado, o risco de infeção das populações de risco (como os mais idosos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares e respiratórios, todos os imunodeprimidos), e consequente aumento do número de mortos é muito superior. Foi isto que se observou no Reino Unido e Países Baixos, e recentemente na Suécia onde os mais vulneráveis também foram expostos à infeção, resultando na sobrelotação dos hospitais e num elevado número de mortos. Portanto, segundo Pedro Simas, a contenção na forma de “quarentena obrigatória generalizada”, é, numa primeira fase, essencial. No entanto, numa fase posterior e enquanto a vacina ainda não estiver disponível, “pode começar a desenhar-se uma estratégia mais seletiva de contenção” que passará pelo uso dos testes virológicos e dos testes serológicos e, eventualmente, também pelo rastreio através dos telemóveis, como aconteceu na China. Assim a população que já estiver imunizada e acreditada com “certificados de imunidade” poderá regressar “à vida normal” sem perigo de contágio, uma medida que também está a ser ponderada na Alemanha e no Reino Unido.

Por outro lado, a aquisição da imunidade de grupo por via da ação vacinal permite conferir proteção com riscos mínimos para a saúde dos vacinados e evitar complicações das populações de risco. Todavia, a primeira vacina apenas estará pronta, segundo as previsões mais otimistas, daqui a um ano. Acresce que, mesmo que uma vacina bem-sucedida venha a ser desenvolvida, haverá sempre uma pequena porção de pessoas vacinadas que não desenvolvem imunidade. Se, à semelhança dos outros quatro coronavírus que já circulam entre nós, este vírus induzir imunidade de curta duração, então a vacinação terá de ser repetida periodicamente, o que acrescenta desafios logísticos.

Por estes motivos, a maioria dos países, nos quais se incluem Portugal e Luxemburgo, têm apostado primeiro em políticas de isolamento social, cujo cumprimento é crítico para evitar novos surtos. A massificação dos testes virológicos e serológicos será, depois, muito importante para se poder saber quem está infetado e imunizado e, assim, quem está apto a “regressar á normalidade” sem apresentar ameaças a terceiros, nomeadamente á população de risco. Por fim, a chegada de uma vacina eficaz poderá conferir proteção temporária ou indefinida de forma mais segura a quem ainda não estiver imune, contribuindo assim para completar o processo de imunidade de grupo.

Vasco Cluny

