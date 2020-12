Covid-19. Cientistas pedem prudência sobre variante do vírus detetada no Reino Unido

Especialistas têm mais dúvidas do que certezas e pedem prudência aos Governos, que ao longo do fim de semana suspenderam ligações com território britânico. Mas OMS aconselha a limitar viagens não essenciais enquanto não houver conclusões.

Especialistas têm mais dúvidas do que certezas e pedem prudência aos Governos, que ao longo do fim de semana suspenderam ligações com território britânico. Mas OMS aconselha a limitar viagens não essenciais enquanto não houver conclusões.

Alguns cientistas europeus vieram a público apelar à prudência sobre a nova mutação de covid-19 encontrada no Reino Unido e que gerou uma onda de choque na Europa, com quase duas dezenas de países, só no velho continente, a suspenderem ligações com território britânico e a limitar a entrada de cidadãos daí provenientes.

Especialistas alemães e franceses afirmam serem necessários mais dados antes de se poderem tirar conclusões sobre a variante N501Y que também já foi detetada fora do Reino Unido, em vários países da União Europeia, e lançam mais perguntas do que respostas.

"A questão é: este vírus está a ser impulsionado por uma nova vaga [de contágios] na região em causa [sudeste de Inglaterra], ou será este vírus responsável pela criação desta vaga, em primeiro lugar? Essa é uma diferença importante", alertou o virologista alemão Christian Drosten, que cita declarações do cientista à rádio alemã Deutschlandfunk.

Uma das alegações veiculadas pelo Governo britânico, com base na análise dos seus especialistas, é de de que esta mutação poderá ser 70% mais transmissível que as anteriores, mas o cientista alemão lembra que essa teoria ainda está ser verificada e confirmada por cientistas britânicos ao longo desta semana.

Por outro lado, o facto de a variante circular noutros países, pelo menos desde o início deste mês, e não se ter verificado um aumento exponencial dos casos levanta dúvidas sobre essa percentagem.

Christian Drosten lembra que a variante também foi detetada noutros estados, como os Países Baixos, no início de dezembro, como confirmou o governo holandês, este domingo, e aí não parece ter-se multiplicado de forma significativamente mais rápida.

O virologista alemão é corroborado por um dos responsáveis pelo Institut Pasteur, em França, que sublinha não haver ainda nenhuma ligação comprovada entre a nova mutação e a propagação mais rápida do vírus. "Dizem-nos que a propagação é mais rápida em partes do Reino Unido. Mas será isso o resultado de um super-transmissor a transmitir o vírus ou da nova mutação? Tudo isto ainda tem de ser verificado", referiu em em entrevista à estação France 2.

Também na Bélgica a nova variante já circula há cerca de um mês. Segundo declarou ontem o porta-voz da equipa belga responsável pelo combate contra a covid-19, o virologista Yves Van Laethem, "existem quatro casos conhecidos na Bélgica" e a sua deteção "foi feita há um mês". "É possível que existam mais casos a circular no nosso país e em outros países da Europa continental", apontou ainda Van Laethem.

A necessidade de conhecer mais variáveis e fatores, até organizacionais e comportamentais, leva a que os cientistas sejam cautelosos a estabelecer uma relação de causa-efeito entre a nova variante e o índice de transmissibilidade.

Bart Haagmans, especialista em doenças infecciosas no Erasmus Medical Centre, em Roterdão, afirma, citado pelo The Guardian, que "é difícil estabelecer uma ligação clara entre transmissões e mutações". "A sua rápida transmissão deve-se realmente à mutação, ou há outros fatores a influenciar?", questiona.

Mutação e vacina

Mesmo que a mutação seja mais transmissível também não há provas científicas de que seja mais mortal, nem que as vacinas que estão a ser desenvolvidas não sejam eficazes contra ela.

Apesar disso, a indústria farmacêutica já está a antever a possibilidade de ter de criar novas vacinas para uma mutação do vírus que inutilize a eficácia das versões já desenvolvidas.

A empresa BioNTech, responsável com a Pfizer pela primeira vacina autorizada contra a covid-19, afirma estar em condições de fornecer uma outra "em seis semanas" em caso de mutação do vírus, como aconteceu no Reino Unido.



"Somos tecnicamente capazes de entregar uma nova vacina em seis semanas", disse o cientista e empresário Ugur Sahin, do laboratório alemão BioNTech, citado pela agência Lusa.



No entanto, o laboratório diz-se confiante de que a atual vacina contra o coronavírus funcione também no caso da nova variante detetada Reino Unido, ainda que ressalve a necessidade de mais estudos.

OMS defende restrições de viagens

Entretanto a Organização Mundial de Saúde (OMS), que garantiu ontem que a mutação descoberta no Reino Unido "não está fora de controlo", vai reunir os seus membros europeus para discutir as estratégias a serem seguidas diante da nova variante do SARS-CoV-2.

A OMS Europa está "a monitorizar a situação de perto" e "reunirá os Estados-membros para discutir estratégias de teste, redução da transmissão e comunicação de risco", disse Hans Kluge, numa mensagem publicada na rede social Twitter e citada pela Lusa, mas sem especificar a data do encontro.



Apesar de ainda não existirem conclusões definitivas sobra a variante N501Y do vírus, o organismo recomenda que se evitem deslocações não essenciais.

"Limitar as viagens para conter a contaminação é prudente até que tenhamos melhores informações", afirmou Kluge, na mesma rede social, ressalvando, no entanto, que "as cadeias de abastecimento de bens essenciais e viagens essenciais devem permanecer possíveis".





