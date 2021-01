Investigação é co-liderada por um português e foi publicada por uma revista científica do grupo Nature.

Covid-19. Cientistas criam fórmula para ajudar deteção precoce de picos da pandemia

Lusa Um estudo internacional demonstrou que "um novo formato de análise dos modelos matemáticos" pode ajudar na "deteção precoce e previsão de diferentes tipos de cancro em desenvolvimento e pandemias", anunciou esta segunda-feira a Universidade de Coimbra (UC).

A investigação fornece à comunidade científica que trabalha com este tipo de modelos matemáticos "um novo formato de leitura dos dados, mais precisamente, numa escala logarítmica e linear", designada 'log-lin', explicita a UC, numa nota enviada à agência Lusa.

Liderado por Paulo Rocha, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), e Lode Vandamme, da Universidade de Eindhoven (Holanda), o estudo já foi publicado na Scientific Reports, revista do grupo Nature.

"Nós explorámos o modelo matemático mais frequentemente utilizado pela comunidade científica, um modelo proposto por Verhulst, e verificámos que, se interpretarmos os dados desta forma ('log-lin') e não nos formatos convencionais, consegue-se obter informação que permite a deteção precoce, não só dos picos de pandemias, mas também do desenvolvimento de vários tipos de cancro, embora em escalas temporais muito diferentes", explica Paulo Rocha.

O cientista da FCTUC, citado pela UC, afirma que "este artigo científico sugere à comunidade científica que trabalha com este tipo de modelos que passe a usar este formato de análise". Atendendo à situação pandémica que se vive, o estudo pode permitir "detetar mais atempadamente quando os picos da pandemia vão surgir", sustenta o investigador. "O cancro e as pandemias são duas das principais causas de morte em todo o mundo e representam, atualmente, uma severa preocupação global. Para ambos os cenários, a deteção precoce e respetiva previsão são críticas", salienta.

"O nosso trabalho mostra que, em pandemias e cancros, problemas semelhantes podem ser resolvidos e sinalizados em tempo útil, usando modelos matemáticos e físicos análogos", nota o investigador, acrescentando que estes modelos "podem sinalizar, oportunamente, o aparecimento de picos epidemiológicos – atualmente importantes para a previsão do segundo e terceiro picos de covid-19 –, além de resumir dados vitais para entidades governamentais e cidadãos".

Outro dado importante do estudo é o facto de o modelo de análise proposto por este grupo de cientistas revelar que o "movimento browniano explica as regras de comportamento numa pandemia e enfatiza a importância do confinamento, distanciamento social, máscaras, protetores faciais e ar condicionado".

Os resultados apresentados no artigo científico definem, segundo os autores, um novo marco científico, "uma vez que a nossa investigação matemática entre cancros e pandemias revela uma correlação multifatorial entre ambas as fragilidades e ajuda a compreender, prever em tempo oportuno e, em última análise, diminuir o obstáculo socioeconómico de doenças oncológicas e pandemias".

Esta investigação matemática possui um amplo e importante impacto científico com relevância técnica e constitui uma relevante contribuição, tanto para a comunidade científica, como também para a população em geral. O artigo, intitulado "Similarities between pandemics and cancer in growth and risk model", está disponível aqui.

