Cientista britânico diz que "eficácia das vacinas foi ligeiramente comprometida pela variante Delta"

Lusa A variante Delta de covid-19 tornou mais difícil prever a evolução da pandemia devido à redução gradual da imunidade providenciada pelas vacinas, afirmou hoje o cientista britânico Neil Ferguson.

"É mais difícil prever a epidemia agora do que no início devido ao nível de imunidade na população", admitiu, num seminário organizado pelo Institute for Government, um centro de estudos sobre políticas e a administração públicas.

Ferguson, um dos cientistas mais influentes que aconselham o Governo britânico, disse que "a maioria dos epidemiologistas espera que o número de casos aumente, mas não sabe quando se chegará ao pico".

"Existe uma grande incerteza sobre os níveis de imunidade [porque] a eficácia das vacinas foi ligeiramente comprometida pela variante Delta", explicou.

Ferguson vincou que duas doses das vacinas contra a covid-19 pessoas oferecem um grau elevado de proteção contra a hospitalização e morte, mas a elevada transmissibilidade da variante Delta agravou o problema da redução da imunidade garantida pelas vacinas.

"Existem cada vez mais dados que mostram que a eficácia da vacina desaparece ao longo do tempo, mesmo sem a [variante Delta]. Isso já era esperado", admitiu o cientista da universidade Imperial College London.

A evolução da pandemia também vai depender do comportamento das pessoas e taxas de contacto social, referiu, mencionando o aumento exponencial de casos no final de junho e início de julho no Reino Unido relacionados com o Euro2020 e o desempenho da seleção inglesa, finalista derrotada pela Itália.

O Reino Unido registou 68 mortes e 37.011 novos casos no domingo, tendo até agora acumulado 133.229 óbitos desde março de 2020.

Até domingo, quase 90% da população com mais de 16 anos foi vacinada com uma dose e 80% recebeu as duas doses.

