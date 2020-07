Covid-19. China com maior aumento de casos desde abril

O país contabilizou 61 novos casos de covid-19 em 24 horas. Este é o maior aumento diário desde meados de abril.

Segundo dados do Governo chinês esta segunda-feira, foram registados 61 novos casos, divididos pelas regiões do noroeste, em Xinjiang; em Liaoning, a nordeste; e na cidade costeira de Dalian, que recebe atualmente metade dos jogos do campeonato nacional de futebol. Este número é o mais alto desde 14 de abril.

Foram também relatados mais dois casos em Jilin, que faz fronteira com a Coreia do Norte. Este país anunciou no domingo o seu primeiro caso de coronavírus. O doente terá regressado da Coreia do Sul.

O Ministério da Saúde afirma ter a situação "sob controlo", com 331 casos em todo o país. Não houve mortes desde meados de maio.

