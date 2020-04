Uma equipa de cientistas chineses isolou vários anticorpos que consideram ser "extremamente eficazes" para bloquear a capacidade do novo coronavírus de entrar nas células, noticiou a Reuters.

Covid-19. China anuncia que descobriu anticorpos "eficazes"

Uma equipa de cientistas chineses isolou vários anticorpos que consideram ser "extremamente eficazes" para bloquear a capacidade do novo coronavírus de entrar nas células, noticiou a Reuters.

Zhang Linqi, da Universidade Tsinghua, em Pequim, afirmou à Reuters que um medicamento composto de anticorpos como os que a sua equipa encontrou poderia ser usado com mais sucesso do que os tratamentos atuais. Esta descoberta poderia configurar um novo passo na luta contra o tempo para encontrar uma solução eficaz no combate à covid-19.



Atualmente, ainda não há um tratamento cuja eficácia contra a doença esteja comprovada e o grupo de cientistas liderados por Zhang em conjunto com outros médicos de Shenzhen começaram a testar, em janeiro, anticorpos do sangue retirado de vários doentes que recuperaram da covid-19. Estes especialistas foram capazes de isolar 206 anticorpos monoclonais que mostraram uma capacidade "forte" de se ligar a proteínas do coronavírus, explicou Zhang Linqi.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.