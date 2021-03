Ao fim de um ano, o novo coronavírus entrou na cadeia luxemburguesa. O único recluso que testou positivo foi colocado em isolamento.

Covid-19 chega à prisão de Schrassig

Ao fim de um ano, o novo coronavírus entrou na cadeia luxemburguesa. O único recluso que testou positivo foi colocado em isolamento.

O covid-19 também chegou ao sistema prisional luxemburguês, depois de um recluso ter testado positivo para a infeção provocada pelo novo coronavírus. A notícia foi avançada durante a noite pelo Wort, confirmada pelo diretor da cadeia de Sharssig Serge Legil. Desde a chegada do vírus ao país, no último dia de fevereiro de 2020, as autoridades tinham conseguido evitar que a doença chegasse às celas. Mais de um ano depois, a missão falhou.

O detido está atualmente isolado no hospital. As duas pessoas que compartilham uma cela com ele foram colocadas em quarentena como medida preventiva. Além disso, todo o bloco foi testado para o vírus. Como Serge Legil explicou a pedido na noite de sábado , esses testes deram todos negativos. "Isso é uma boa notícia. Agora é hora de esperar uma semana ”, disse o diretor para dar uma resposta inicial.

Para já não se sabe como é que o vírus entrou na prisão, embora se suspeite que a transmissão tenha ocorrido através dos únicos que podem sair e entrar da prisão: os guardas prisionais Uma vez que a infeção ocorreu num bloco com poucos movimentos de reclusos, pode assumir-se neste momento que o vírus foi introduzido por um membro do pessoal, afiançou mesmo o direito do estabelecimento prisional entrevista à rádio 100.7.

De qualquer forma, este é o primeiro caso de contágio registado na cadeia. Desde o ano passado, os reclusos que forram chegando para cumprir pena foram colocados em quarentena e, nesse processo, 15 casos positivos foram isolados.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.