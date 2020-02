Fecho de fronteiras será decisão de cada país e deverá ter em conta riscos fundamentados, avisa a comissão.

Covid-19. Bruxelas aumenta nível de preparação e anuncia 232 ME

A Comissão Europeia (CE) anunciou esta segunda-feira um pacote de 232 milhões de euros para combater a emergente crise do coronavírus, depois de neste fim de semana Itália ter registado o maior surto do vírus fora da Ásia. Numa conferência de imprensa esta segunda-feira de manhã foi recusada a ideia de se cancelar a livre circulação de pessoas no espaço Schengen, apesar da evolução rápida das últimas horas no continente europeu onde se têm registado cada vez mais novos casos.

A CE anunciou, desta forma, que os 232 milhões de euros destinados o coronavírus serão dividido em quatro parcelas. 114 milhões serão diretamente entregues à Organização Mundial de Saúde (OMS) para apoiar a resposta global dos sistemas de saúde pública, sobretudo nos países mais carenciados. Outros 15 milhões serão destinados a países africanos.

A juntar a isto, as farmacêuticas receberão também 100 milhões de apoio à investigação epidemiológica e desenvolvimento de uma vacina e tratamentos. E 3 milhões estão a ser alocados ao mecanismo de proteção civil da UE para repatriamento de cidadãos europeus de Wuhan, e ao envio de equipamento de proteção para técnicos de saúde na China.

Esta semana irá partir para Itália, o país europeu com mais infetados e mais mortes, uma comissão conjunta de peritos do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças da OMS para dar apoio às autoridades nacionais. Stella Kyriakides, a comissária europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, afirmou que a CE esteve a acompanhar de perto a situação no país durante todo o fim de semana e que estão também a ser tomadas medidas para aumentar o nível de prevenção e preparação dos países do bloco europeu.





Neste momento, quando já estão confirmadas quatro mortes, todas as atenções estão em Itália, e sobretudo no norte do país, onde estão a ser cancelados eventos e fechados espaços públicos. "A maior preocupação é conter o avanço do vírus e logo a seguir aumentar a capacidade de resposta dos sistemas de saúde em cada um dos países", explicou Janez Lenarčič, o comissário europeu para Gestão de Crises. Mas, disse não haver "nenhuma recomendação para que se fechem fronteiras, ou que se restrinja o espaço Schengen". A decisão sobre as fronteiras é, aliás, "da competência exclusiva de cada um dos Estados-membros", acrescentou. Ontem ao fim da noite, um comboio proveniente de Itália foi parado na fronteira com a Áustria, por suspeita de transportar duas passageiras com sintomas, mas acabou por seguir caminho.

"Temos que aumentar a reposta e temos que agir como União e fazer um esforço conjunto", disse Janez Lenarčič. "Não há dúvida que estamos num esforço global e que é importante que a UE tenha uma resposta conjunta, com cordenação entre os países". Em relação ao caso específico de Itália, Lenarčič disse não ter dúvida que as autoridades italianas "ativaram todos os procedimentos necessários".

Cuidado com a desinformação, pede comissária europeia

Quanto a eventuais preocupações sobre a extrema-direita poder estar a usar a crise de saúde pública como argumento de campanha, Janez Lenarčič disse que "seria muito lamentável que a situação fosse politizada". O anterior ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, já atribuiu culpas ao migrantes em Itália pelo surto que está a atingir sobretudo a Lombardia, Veneto, Emilia Romanha, Piemonte e Lácio. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte avisou, no entanto, que o país não irá suspender o Tratado de Schengen e que todas as decisões deverão ter em conta a noção de proporcionalidade.

Na conferência de imprensa hoje de manhã, em Bruxelas, o comissário para a Gestão de Crises salientou que as medidas que vão ser tomadas nos próximos dias e a longo prazo com o evoluir da situação "devem ser estritamente baseadas em fundamentos científicos, na avaliação dos riscos, em critérios de proporcionalidade e em cordenação com os países europeus e com as autoridades internacionais". Não houve igualmente ainda nenhum pedido da OMS para se restringir viagens na Europa.

Stella Kyriakides alertou especialmente para a necessidade de "não se espalhar boatos ou lançar um pânico infundado". Não deixando, no entanto, de referir que a situação "é para preocupação", que "os vírus não conhecem fronteiras" e que "o esforço terá que ser conjunto". A Comissão Europeia está a acompanhar 24/7 a evolução da crise, em comunicação com a OMS e as autoridades de saúde dos Estados-membros, disse. "Estamos perante uma situação complexa que está a evoluir muito depressa, mas não vamos tomar decisões precipitadas".

