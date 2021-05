Comissão Europeia anunciou na semana passada um novo contrato para a compra de até 1,8 mil milhões de doses de vacinas da BioNTech/Pfizer, até 2023.

Covid-19. BioNTech planeia instalar fábrica em Singapura

O laboratório alemão BioNTech anunciou esta segunda-feira a intenção de instalar em Singapura uma fábrica de produção de vacinas RNA mensageiro da qual serão feitas várias centenas de milhões de doses da vacina contra a covid-19.

A BioNTech planeia "criar uma instalação de produção de RNA totalmente integrada em Singapura" a fim de ser capaz de "abordar rapidamente potenciais riscos pandémicos, se necessário", de acordo com uma declaração.

A empresa, sediada na cidade alemã de Mainz, que se aliou à Pfizer - sediada nos EUA -no desenvolvimento da vacina, também prevê construir uma sede no sudeste asiático, no mesmo local.

Na sexta-feira passada, a Comissão Europeia anunciou um novo contrato para a compra de até 1,8 mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da BioNTech-Pfizer, até 2023.

A pandemia provocou pelo menos 3.284.783 mortos no mundo, resultantes de mais de 157,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

