A partir de agora apenas os casos sintomáticos serão testados. Decisão serve para aliviar o congestionamento em centros de triagem e laboratórios.

Sociedade 2 min.

Covid-19. Bélgica muda estratégia: "Sem sintomas, sem teste"

Max HELLEFF A partir de agora apenas os casos sintomáticos serão testados. Decisão serve para aliviar o congestionamento em centros de triagem e laboratórios.

A saturação dos locais de testes na Bélgica obrigou a uma mudança de política em relação ao rastreio de casos de covid-19. "Sem sintomas, sem teste", consideram os políticos, médicos e laboratórios em uníssono.

Na segunda-feira, os ministros da saúde e o comissário responsável pela gestão da crise pandémica no país, Pedro Facon, não tiveram outra escolha que não rever a estratégia de rastreamento, pelo menos até 15 de novembro.



Vários testemunhos de centros de triagem e centros de cuidados de saúde primários denunciam uma saturação total. Alguns pacientes já foram testados mais de dez vezes, contribuindo para o caos nos laboratórios.

O tempo necessário para obter os resultados é, por vezes, de quatro a 5 dias, com o que resulta no adiamento de quarentena, sendo que o portador do vírus fica livre para continuar a infetar os que o rodeiam. Segundo a nova estratégia, pessoas assintomáticas não serão testadas, mas terão de ficar em quarentena por 10 dias.

Apenas pessoas com sintomas, cuidadores, pessoas com mais de 65 anos e comunidades nas quais existem pelo menos duas contaminações conhecidas são as pessoas autorizadas a realizar testes a partir de agora.

"Testamos muito, mas temos muitos possíveis pacientes, chegamos a um ponto em que os laboratórios não conseguem acompanhar, explicou a ministra da Saúde da Valônia, Christie Moreale. "E assim, temos de dar um tempo de duas a três semanas para aliviar a pressão, para garantir que o atendimento acontecem, que os resultados chegam a tempo. Decidimos reorganizar os testes, definimos prioridades", explicou.

Bélgica prolonga férias escolares de Todos os Santos Às várias medidas restritivas para conter a pandemia dos últimos dias junta-se agora o prolongamento das férias escolares de Todos os Santos.

A nova estratégia chega no pior momento da crise pandémica no país. Nos últimos dias houve aumento sem precedentes de novos casos, havendo dias em que os novos casos ultrapassam os 10.000 em apenas 24 horas.

A redução do rastreio ameaça tornar ineficazes as medidas de contenção que entraram em vigor na segunda-feira, 19 de setembro. O governo ordenou o encerramento de restaurantes e cafés, o recurso ao teletrabalho e ensino à distância nas universidades.

Tradução e edição de Ana Patrícia Cardoso.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.