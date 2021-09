No entanto, cada região (Flandres, Valónia, Bruxelas) poderá reintroduzir a máscara se a situação sanitária assim o exigir.

Bélgica. Máscara vai deixar de ser obrigatória

O Govero belga confirmou na sexta-feira que há novo relaxamento das medidas sanitárias no país, sendo que o fim do uso obrigatório de máscara (salvo algumas exceções) é o que salta à vista.

Será possível estar sem máscara em restaurantes, bares ou lojas do país, a partir de um de outubro. No entanto, cada região (Flandres, Valónia, Bruxelas) poderá reintroduzir a máscara se a situação sanitária assim o exigir e a região de Bruxelas deverá manter restrições.

Mas ainda há um número considerável de exceções: continua a ser necessária nos transportes públicos, estações ferroviárias e aeroportos, e instituições de cuidados de saúde. O mesmo se aplica ao público em eventos desportivos e culturais.

Vale lembrar que no dia um de outubro reabrem as discotecas (com restrições) e serão permitidos eventos com mais de 500 pessoas, em espaços fechados, e 750 ao ar livre, mediação apresentação do "Covid Safe Ticket" (CST).

Bélgica: todos na escola. As máscaras? Depende O uso de máscara dentro das escolas é relaxado na Valónia e na Flandres, mas na região de Bruxelas deverá manter-se como no ano anterior devido ao facto de a taxa de infeções e de hospitalizações ser mais elevada na capital belga.

A partir de 1 de outubro, para visitar Bruxelas é necessário este CST para ter acesso a hotéis e restaurantes, discotecas, ginásios, cinemas, instalações de cuidados para pessoas vulneráveis e bares e restaurantes. A medida aplica-se a pessoas com mais de 16 anos de idade (12 anos, caso seja um eventos de massas ou hospitais).

Tal como o CovidCheck que se encontra em vigor no Luxemburgo desde Junho, o CST requer prova de vacinação completa, ou um teste PCR negativo com menos de 72 horas, ou um teste rápido de antigénio com menos de 48 horas ou prova de que contraiu covid há menos de seis meses.





