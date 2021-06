A Bélgica lidera a lista com 1,27 doses de vacinas por cada cem habitantes por dia, à frente dos outros dois países do Benelux (Holanda 1,18; Luxemburgo 1,15).

Covid-19

Bélgica e Luxemburgo no top 3 dos países que mais vacinaram

Redação A Bélgica lidera a lista com 1,27 doses de vacinas por cada cem habitantes por dia, à frente dos outros dois países do Benelux (Holanda 1,18; Luxemburgo 1,15).

A Bélgica lidera a lista dos países da União Europeia que administram o maior número de vacinas por cem habitantes por dia, revelou numa comunicação o ministro flamengo da Saúde Wouter Beke nas redes sociais. Desde sexta-feira, o valor para a Bélgica era de 1,27, à frente dos outros dois países do Benelux (Holanda 1,18; Luxemburgo 1,15).

A média da UE é de 0,91 pessoas vacinadas por dia por cem habitantes. A Alemanha (0,96) e a França (0,92) têm números semelhantes. A lista dos países europeus é fechada pela Bulgária (0,25) e Irlanda (0,11).

We hebben inmiddels 1 op 2 mensen minstens een eerste prik gegeven, dit is bijna 63 pct van de volwassen bevolking. En we staan aan de top inzake aantal vaccins per 100 inwoners die gezet worden! #vlaanderenprikt https://t.co/5cSw9cTyCx pic.twitter.com/j5YFqLb4vK — Wouter Beke (@wbeke) June 13, 2021

O governante assinala que a Flandres está a vacinar mais rapidamente do que a média belga, com o objectivo de ter vacinado (primeira injecção) 70% dos adultos no norte do país até 21 de Junho, início do Verão.

Wouter Beke vê várias razões para esta velocidade de vacinação na Flandres. "Não só temos uma forte tradição de vacinação, como também investimos na proximidade dos nossos centros de vacinação. A colaboração entre as áreas da linha da frente e as autoridades locais é excelente. O nosso pessoal médico está disponível todos os dias, tal como os muitos voluntários. Em termos de taxas de vacinação, tanto a Flandres como a Valónia estão na primeira linha da UE. Em quarto lugar, a Flandres só é derrotada por Malta, Islândia e Hungria (que utiliza vacinas russas e chinesas, não aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos), de acordo com a Agência Flamenga de Cuidados de Saúde. A Finlândia e a Valónia estão muito atrasadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.