Espanha registou, nas últimas 24 horas, 185 mortes devido à pandemia de covid-19, um ligeiro aumento em relação a segunda-feira.

Covid-19. Bélgica com mais de 8 mil mortos. Vítimas mortais são mais de 100 na Alemanha

A Bélgica ultrapassou nas últimas 24 horas a barreira dos 8 mil mortos por covid-19, segundo dados oficiais hoje divulgados.



Com 97 novas mortes registadas nas últimas 24 horas, mais 17 face a segunda-feira, o total de óbitos devido à pandemia do novo coronavírus é de 8.016. Nas últimas 24 horas foram ainda registados 242 novos casos (361 na segunda-feira, mantendo-se a tendência em baixa), para um total de 50.509.

Espanha

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 185 mortes devido à pandemia de covid-19, um ligeiro aumento em relação a segunda-feira, embora seja o terceiro dia consecutivo abaixo dos 200, havendo até agora um total de 25.613 óbitos.



De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 867 novos casos positivos, um número abaixo dos 1.000 que se verifica também nos últimos dias, elevando para 219.329 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os números diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 720 doentes, num total de 119.609 de casos que precisaram de ser internados.

Alemanha



A Alemanha regista um crescimento de 139 vítimas mortais relacionadas com a covid-19, nas ultimas 24 horas, depois de nos últimos três dias ter ficado abaixo dos três dígitos, de acordo com os números oficiais.



O Instituto Robert Koch (RKI) revela, na sua página oficial, que existem agora 163.860 casos diagnosticados no país, um aumento de 685 em relação ao dia anterior, e 6.831 óbitos.

Na segunda-feira, este instituto registava mais 43 óbitos, face às 24 horas anteriores, o valor mais baixo desde março, para um total de 6.692 em todo o país. São ainda 135.100 os casos considerados recuperados, uma subida de 2.300.

De acordo com um estudo divulgado esta segunda-feira pelo Hospital Universitário de Bona, o número de infetados com covid-19 no país pode ser 10 vezes superior ao divulgado. Os investigadores admitem que um em cada cinco infetados possa ser assintomático.

A Alemanha vai contribuir com 525 milhões de euros para a iniciativa comunitária que visa combater a pandemia e desenvolver uma vacina que esteja acessível a todos.

A chanceler Angela Merkel sublinhou que o novo coronavírus e os seus efeitos são globais e só podem ser superados com a cooperação global, realçando que a Alemanha terá uma "contribuição ativa".





