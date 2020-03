Será já nesta segunda-feira que as fronteiras germânicas com a França, Austria e Suíça vão fechar. Para já, as com o Luxemburgo vão ficar abertas.

Covid-19.Alemanha vai fechar as fronteiras

O Governo da Alemanha anunciou que vai fechar a maior parte das suas fronteiras. Berlim vai fechar as entradas no seu território de gente proveniente da França, Austria e Suíça, como medida de contenção da pademia. Há 5.072 casos conhecidos de covid-19 na Alemanha e já morreram dez pessoas até sábado.



Segundo a agência AFP, o fecho não abrangerá , por enquanto, a circulação de mercadorias e a passagem de trabalhadores transfronteiriços.

