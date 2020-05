A taxa de contágio na Alemanha é, pelo terceiro dia consecutivo, superior a 1. Isto significa que um infetado contagia em média mais de uma pessoa.

Sociedade 4 min.

Covid-19. Alemanha regista quase mil novos casos. Espanha tem aumento diário de mortes

A taxa de contágio na Alemanha é, pelo terceiro dia consecutivo, superior a 1. Isto significa que um infetado contagia em média mais de uma pessoa.

A Alemanha contabiliza hoje um total de 170.508 casos de covid-19, verificando um aumento de 933 em relação ao dia anterior, de acordo com os valores avançados pelo Instituo Robert Koch (RKI).

Em conferência de imprensa hoje de manhã, o vice-presidente do RKI, Lars Schaade, admitiu que a taxa de contágio é, pelo terceiro dia consecutivo, superior a 1. Isto significa que um infetado contagia em média mais de uma pessoa.

O responsável acrescentou hoje que estes valores são apenas indicativos, sujeitos a incertezas estatísticas, e que os números na Alemanha estão a diminuir lentamente, o que faz com que surtos individuais tenham maior impacto.

Houve ainda uma subida de 116 vítimas mortais para um total de 7.533 e um valor estimado de 147.200 pessoas recuperadas da doença, com um crescimento de 1.600 nas últimas 24 horas.

Esta segunda-feira, a chanceler alemã apelou à população para cumprir as “regras básicas” para evitar a propagação do novo coronavírus.

O pedido de Angela Merkel surgiu depois de o país registar, pelo segundo dia consecutivo, uma taxa de contágio acima de 1.

A líder alemã já tinha avisado que, caso uma cidade registe mais de 50 novas infeções por 100 mil habitantes ao longo de sete dias, medidas mais rígidas de contenção deverão ser adotadas, afastando a possibilidade de um segundo confinamento a nível nacional.

Espanha

Espanha registou 176 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento em relação às 123 de segunda-feira, mas um número abaixo dos 200 pelo quarto dia consecutivo.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, até agora, o país contabilizou um total de 26.920 óbitos desde que a doença foi declarada.

Segundo os números divulgados, há 426 novos casos positivos com a doença, elevando para 228.030 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 513 doentes, num total de 123.484 pessoas que precisaram de ser internadas.

O diretor dos serviços de Alerta e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde, Fernando Simón, considerou os “números muito favoráveis” e destacou a descida “muito clara” para 0,19% do incremento diário de novos casos de covid-19.

O Governo de Espanha decidiu que todas as pessoas que entrem no país a partir desta sexta-feira sejam colocadas de quarentena durante 14 dias, de acordo com o boletim oficial do Estado publicado hoje.

Fernando Simón explicou que, apesar de a luta contra a pandemia estar a “funcionar muito bem”, há outros países em que “isso não acontece” e tiveram de ser tomadas “certas precauções”.

Os trabalhadores transfronteiriços, os dos transportes e suas tripulações, bem como os profissionais de saúde que vão exercer a sua atividade laboral, ficam isentos desta medida, desde que não tenham estado em contacto com pessoas diagnosticadas com a covid-19.

Por outro lado, metade da população de Espanha iniciou na segunda-feira a chamada “fase um” do plano de alívio das medidas rígidas aprovadas em meados de março para lutar contra a pandemia de covid-19.

Esta etapa prevê, entre outras medidas, a abertura do pequeno comércio sem necessidade de marcação prévia, das esplanadas, desde que tenham até um máximo de 50% da sua ocupação, e a possibilidade de até 10 pessoas se poderem reunir.

Bélgica

A Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 330 novos casos de covid-19, menos 56 do que na véspera, e 65 mortes (mais três), segundo dados oficiais hoje publicados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus recuou para 330, menos 56 do que os 396 de segunda-feira, a quinta baixa consecutiva, apresentando um total de 53.779.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 65 novas mortes por covid-19, mais três do que as 62 de segunda-feira, com o país a totalizar agora 8.772 óbitos.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 43 pessoas (60 na segunda-feira), num total de 16.282, e 35 tiveram alta (55 na véspera), o que perfaz 13.702.

Desde o início de março, foram feitos 345.079 testes em laboratórios.

O pico de mortes por covid-19 aconteceu na semana de 06 a 12 de abril, ao fim de quatro semanas de confinamento na Bélgica, com o número máximo de 340 óbitos a ser registado no dia 12 de abril.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.