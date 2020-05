Alemanha regista maior subida em 5 dias, com mais de mil novos casos. Bélgica conta com mais do dobro de infetados que no dia anterior.

Covid-19. Alemanha e Bélgica registam subida de novos casos. Espanha com menos mortos

Alemanha regista maior subida em 5 dias, com mais de mil novos casos. Bélgica conta com mais do dobro de infetados que no dia anterior.

A Alemanha registou 1.284 novos casos diagnosticados de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto dos últimos cinco dias, justificado pelo Instituto Robert Koch (RKI) com um atraso na contagem do último fim de semana.



No total, o país contabiliza 166.091 casos e 7.119 vítimas mortais, um crescimento de 123 óbitos nas últimas 24 horas.

O RKI revela ainda que há, nesta altura, um valor aproximado de 139.900 casos curados, somando mais 2.500 desde a última divulgação oficial de números.

A Alemanha optou por um novo relaxamento das medidas de contenção, com a abertura de todas as lojas do país e o retomar de todas as aulas antes das férias de verão.

Entre outras decisões, os estados federados são agora responsáveis por definir a data de abertura dos restaurantes no seu território. As restrições estão, ainda assim, dependentes dos números que cada região apresentar. É a tentativa de regresso à normalidade num país que espera uma queda sem precedentes na sua produção.

Segundo dados oficiais do Instituto Federal de Estatística, e devido à pandemia de covid-19, a produção da indústria alemã caiu 9,2% em março em relação ao mês anterior. É a maior contração desde 1991, altura em que começou a ser feito este registo estatístico.

Uma dezena de deputados pediu hoje ao ministro do Interior, Horst Seehofer, que termine com o controlo nas fronteiras alemãs, nomeadamente com a Suíça, França e Luxemburgo.

“Até 15 de maio, o mais tardar, todas as restrições nas fronteiras como medida de emergência devem deixar de ser aplicadas”, refere o comunicado.

Espanha

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 213 mortes devido à pandemia de covid-19, uma redução em relação aos 244 de quarta-feira, havendo até agora um total de 26.070 óbitos.



De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 754 novos casos positivos, um número que mantém a tendência de redução dos últimos dias, elevando para 221.447 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 548 doentes, num total de 121.014 de pessoas que precisaram de ser internadas até agora.

O parlamento espanhol aprovou na quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, de 10 a 23 de maio, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

As propostas feitas quinzenalmente de prorrogação do estado de emergência pelo Governo minoritário, formado por uma coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), têm vindo sucessivamente a perder apoios, podendo esta ser a última.

A votação de quarta-feira foi marcada pela decisão do Partido Popular (direita), o maior da oposição, de se abster, quando até agora tinha sempre votado ao lado dos partidos que apoiam o executivo.

A Espanha iniciou na segunda-feira a primeira etapa de alívio das medidas em vigor de luta contra a covid-19, com a abertura parcial do pequeno comércio, como barbearias, cabeleireiros e restaurantes que passam a vender comida para levar.

O Governo espanhol deverá decidir até ao fim de semana quais são as províncias que podem passar à etapa seguinte do desconfinamento, que inclui a abertura de mais estabelecimentos (esplanadas e locais de culto entre outros) e o fim da obrigatoriedade de se fazer previamente marcações no comércio de rua, mas sempre com rigorosas condições de segurança e com entrada limitada.

O levantamento das medidas de confinamento em vigor só deverá terminar no final de uma quarta etapa, em finais de junho ou princípios de julho.

Bélgica



A Bélgica registou nas últimas 24 horas 639 novos casos de covid-19, mais do dobro do que no dia anterior, apresentando agora um total de 51.420 casos de contágio, segundo dados oficiais hoje publicados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus subiu para 639, mais 367 do que os 272 de quarta-feira.

Por outro lado, nas últimas 24 horas foram registadas 80 mortes, um recuo face às 110 da véspera, com a Bélgica a totalizar agora 8.415 óbitos por covid-19.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 98 pessoas (116 na quarta-feira), num total de 15.953, e 244 tiveram alta (290 na véspera), o que perfaz 12.980 desde 15 de março.

A Bélgica está em sétimo lugar na lista de países da Europa em número de casos desde o primeiro registo - Espanha é o primeiro - e ocupa o quinto lugar em relação ao número de óbitos, sendo o Reino Unido seguido pela Itália os países com o maior número de mortes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.





