Alemanha deverá voltar a exigir teste a quem entra no país

Quem deseja entrar na Alemanha, a partir de agosto, deve estar preparado para a possibilidade de ter de apresentar um teste negativo à covid-19.

O governo federal garantiu que vai tentar de tudo até ao início de agosto, já na próxima semana, "não apenas para viagens de avião, mas também, por exemplo, para tudo o que vem em uma rota normal de carro ou comboio", disse o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, na noite de terça-feira.. À tarde, o ministro tinha sido informado que seria criada a base jurídica para que a implementação funcionasse no dia um de agosto.

Söder não comentou sobre a forma como as pessoas vacinadas e recuperadas seriam tratadas, ou seja, se teriam de apresentar teste. No entanto, o ministro do Interior, Horst Seehofer, disse ao jornal "Bild" que "aqueles que estão comprovadamente vacinados ou que recuperaram não precisam de um teste, claro".



O primeiro-minstro da Baviera também deixou claro que a data inicialmente prevista para um regulamento de entrada, 11 de setembro, teria sido "uma piada". "Até lá as férias já terminaram, mesmo em países com férias tardias".

Atualmente, a obrigatoriedade de teste à covid-19 só se aplica a pessoas que entram na Alemanha por avião.





