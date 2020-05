Já a Bélgica reduziu os números diários para 386 novos casos e 62 mortes.

Covid-19. Alemanha com 357 novos casos. Número de mortes volta a baixar em Espanha

A Alemanha registou hoje 357 novos casos de covid-19, elevando o número total para 169.575, o que se traduz num abrandamento da subida em relação aos últimos dias.

O Instituto Robert Koch (RKI) regista um total de 7.417 vítimas mortais, 22 das quais nas últimas 24 horas. Houve ainda um aumento estimado do número de casos curados, mais 1.300, para um total de 145.600.

A Baviera, o estado federado mais afetado do país, tem perto de 45 mil casos (44.368) e um total de 2.155 óbitos.

Estes abrandamentos surgem depois de o RKI, a entidade responsável pelo controlo e prevenção de doenças do país, avisar no domingo que o número de pessoas que cada doente infeta subiu para 1.1.

A Alemanha foi este sábado palco de manifestações em várias cidades contra as medidas de contenção que ainda estão em vigor no país. A chanceler, Angela Merkel, tem, no entanto, vindo a relaxar as restrições com a reabertura de todas as lojas e das escolas primárias, por exemplo.

Espanha

Espanha registou 123 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma redução em relação às 143 de domingo, que foi o dia com menos vítimas mortais desde 18 de março. Até agora, Espanha contabiliza um total de 26.744 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, houve 373 novos casos positivos com a doença, um número que também está em queda, elevando para 227.436 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 257 doentes, num total de 122.971 pessoas que precisaram de ser internadas até agora.

Metade da população de Espanha iniciou hoje a chamada “fase um” do plano de alívio das medidas rígidas aprovadas em meados de março para lutar contra a pandemia de covid-19.

Esta etapa prevê, entre outras medidas, a abertura do pequeno comércio sem necessidade de marcação prévia, das esplanadas, desde que tenham até um máximo de 50% da sua ocupação, e a possibilidade de até 10 pessoas se poderem reunir.

No entanto, as duas regiões mais ricas e povoadas do país, Madrid e Barcelona, estão entre as zonas que se vão manter durante mais alguns dias na atual fase zero, em vigor desde há uma semana, quando foi autorizada a abertura parcial do pequeno comércio de rua, sempre por marcação prévia e com acesso limitado.

A maior parte das províncias espanholas que fazem fronteira com Portugal passam para a fase um, com a exceção de vários municípios espanhóis da comunidade autónoma de Castela e Leão.

O levantamento das medidas em vigor que restringem a mobilidade dos cidadãos só deverá terminar no fim da fase três, prevista para os últimos dias de junho ou os primeiros de julho.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (569 óbitos), depois da Bélgica (751) e antes da Itália (505), Reino Unido (469) e França (404), numa lista em que os Estados Unidos têm 244 e Portugal 111.

Bélgica

A Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 386 novos casos de covid-19, menos 99 do que na véspera, e 62 mortes (menos 13), segundo dados oficiais hoje publicados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus recuou para 396, menos 99 do que os 485 de sábado, a quarta baixa consecutiva, apresentando um total de 53.449.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 62 novas mortes por covid-19, menos 13 do que as 75 de domingo, com o país a totalizar agora 8.707 óbitos.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 60 pessoas (83 no domingo), num total de 16.279, e 55 tiveram alta (231 na véspera), o que perfaz 13.697.

Desde o início de março, foram feitos 334.255 testes em laboratórios.

