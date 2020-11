Apesar das recentes medidas mais restritivas de combate à pandemia, nas quatro maternidades do país nada mudou.

Covid-19. Acompanhantes podem continuar a assistir aos partos

Diana ALVES Apesar das recentes medidas mais restritivas de combate à pandemia, nas quatro maternidades do país nada mudou.

O pai – ou outra pessoa escolhida pela grávida – pode continuar a assistir ao parto. No entanto, além desse acompanhante, as visitas estão, para já, suspensas. Segundo uma nota publicada no site da Clínica Bohler, em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo, "apenas a presença do parceiro durante o parto e durante a estadia na maternidade é autorizada".

Já a Maternidade Grande-Duchesse Charlotte, em Strassen, frisa que, devido ao período sanitário difícil, os acompanhantes não são autorizados nem na sala de espera nem durante as consultas e ecografias. O parceiro da grávida poderá no entanto assistir ao parto, caso não apresente sintomas da doença.

A maternidade do Centro Hospitalar Emile Mayrisch, em Esch-sur-Alzette, também autoriza a presença de um acompanhante durante o parto. Esse acompanhante pode também visitar a mulher e o bebé durante a estadia destes na maternidade. As visitas estão, no entanto, limitadas a uma por dia para evitar entradas e saídas.

Quanto ao Centro Hospitalar do Norte, em Ettelbruck, o acompanhante também pode assistir ao parto, confirmou recentemente o centro à Rádio Latina. No entanto, o centro recomenda a realização do teste de diagnóstico à covid-19 nos cinco dias anteriores ao nascimento. No caso de uma cesariana de urgência, por exemplo, o acompanhante não será autorizado no bloco operatório se não apresentar um diagnóstico negativo para o vírus.

Violência obstetrícia. Movimento propõe denunciar clínicas que promovem partos traumáticos Associação luxemburguesa convoca ato simbólico e chama pais e profissionais de saúde a depositar uma rosa à porta das clínicas onde tenham vivenciado abusos e desrespeito.

Uma petição pública recente no site do Parlamento, reivindica que os futuros pais possam assistir não só aos partos, mas também às ecografias pré-natais. O documento pode ser assinado até ao dia 7 de janeiro de 2021. Precisa de recolher 4.500 assinaturas para ser alvo de um debate público.



(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.