O fotógrafo Rodrigo Cabrita entrou em quarentena com a família no dia 12 de março. Registou a vida de todos nós nestes tempos incertos.

Covid-19. A vida fechada em casa

O dia zero, começou a 12 de Março. Decisão irreversível tomada ao jantar do dia anterior. A nossa hora tinha chegado e com ela era tempo de fechar portas e mergulhar no incerto. Um vírus à solta na rua e quatro pessoas fechadas em casa, faz-nos viver uma espécie de big brother sem câmaras, numa narrativa em que de todo ninguém quer estar. Esta é a nossa história. Uma entre dezenas, centenas, milhares. No país. No mundo.Os estados de emergência que nos chegam via tv são aqueles que só acontecem aos outros. Estão longe. São dos outros. O nosso foi decretado a 18. Sem percebermos bem como, a casa vira prisão temporária e perde-se a liberdade por um crime que não cometemos. Até quando? A doença que assombrou o mundo é o título do "livro" que a Maria, filha mais velha, decidiu escrever para enfrentar o assunto. Para Carminho, a mais nova, o método é outro. Muita música e desenhos animados por dia, não sabe o bem que lhe fazia. São estes contrastes, as novas rotinas, os deveres e os prazeres destes estranhos momentos de quarentena nunca antes vividos, que pretendo registar. Até lá, espero sobreviver às mulheres da minha casa. E elas a mim.



8 18 de março. Ao jantar, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia ao país que decreta o estado de emergência pela primeira vez na história de Portugal, desde o PREC. Foto: Rodrigo Cabrita

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. 18 de março. Ao jantar, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia ao país que decreta o estado de emergência pela primeira vez na história de Portugal, desde o PREC. Foto: Rodrigo Cabrita Sombra de Joana, minha mulher, a estender a roupa. Foto: Rodrigo Cabrita As refeições são hoje mais um motivo de participação colectiva. Há tempo por ocupar, o que não existia num passado recente. Foto: Eodrigo Cabrita A primeira aula com vídeo chamada numa actividade extra-curricular, no caso, a aprendizagem da língua inglesa. Foto: Rodrigo Cabrita Momento de descanso no terraço da casa. Vá para fora cá dentro. Foto: Rodrigo Cabrita Momento tecnológico. Não há ipad, iphone ou tv que não seja ocupado 1h por dia. Aqui, Carminho, a filha mais nova, num momento de descontração. Foto: Rodrigo Cabrita A bailarina da casa. Seguiu da escola de dança uma série de reco.mendações que tem de cumprir à risca Foto: Rodrigo Cabrita O vazio da rua no silêncio do anoitecer. Parece igual a tantas outras noites. Mas não é. O sinal proibido existe para além de proibir a circulação dos carros. Foto: Rodrigo Cabrita

Fotografias e texto de Rodrigo Cabrita

