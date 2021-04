No relatório hoje publicado do grupo anti-corrupção do Conselho da Europa, refere-se que agora que os Estados vão receber fundos de recuperação é preciso aumentar a vigilância.

Corrupção. A pandemia é um grande acelerador

Telma MIGUEL No relatório hoje publicado do grupo anti-corrupção do Conselho da Europa, refere-se que agora que os Estados vão receber fundos de recuperação é preciso aumentar a vigilância.

“Quando os países enfrentam emergências inegáveis, concentração de poderes e diminuições dos direitos fundamentais e liberdades, e à medida que grandes quantidades de dinheiro são injetadas na economia para aliviar a crise, os riscos de corrupção não devem ser subestimados. É por isso da maior importância que as medidas anti-corrupção sejam otimizadas”, alerta Marin Mrčela, presidente do GRECO, o braço anti-corrupção do Conselho da Europa.

Hoje foi publicado o relatório anual do Grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO, segundo a sigla inglesa) que engloba 50 estados aderentes. No relatório, o presidente do GRECO e antigo vice-presidente do tribunal Constitucional da Croácia, refere as novas oportunidades que os estados de emergência e a situação sanitária deram aos corruptos.

“A pandemia aumenta os riscos. E a transparência no sector público é o meio mais importante para prevenir a corrupção, qualquer que seja a forma que assuma. A necessidade de informação regular e de confiança vinda das instituições públicas é crucial em tempos de emergência”.

Quando ao sector da saúde, ele está particularmente exposto a riscos de corrupção “por causa da necessidade de equipamento e material hospitalar (o que leva a simplificação de regras contratuais), instalações médicas sobrelotadas e pessoal médico exausto”.

A pequena corrupção vulgarizada

Segundo o croata, na análise dos dados do relatório do GRECO, existem várias tipologias novas no contexto da pandemia: no sistema de contratação, “luvas” nos serviços médicos, corrupção no sector de R&D (inovação), incluindo conflitos de interesse e o papel dos lóbis, e fraude relacionada com a covid-19. Outra questão que o GRECO sustenta que não está devidamente assegurada é a proteção dos whistleblowers (pessoas que reportam corrupção) no setor da saúde.

A corrupção em tempos de pandemia é igualmente grave no setor privado da saúde. Os riscos de corrupção podem ser uma grande preocupação para hospitais e outras estruturas de saúde que têm que lidar com a covid-19, uma vez que enfrentam carências de equipamento, material e pessoal. “Confrontados com necessidades conflituantes e emergências, a corrupção pode tornar-se parte da equação, prejudicando as pessoas envolvidas e a sociedade no geral”.

A pequena corrupção também se expandiu à medida que a pandemia avançava: na luta pelo acesso prioritário a serviços médicos, testes e equipamento, tratamento de cerimónias fúnebres, violação de regras de quarentena. E isto aconteceu mesmo em países onde os atos de pequena corrupção são muito raros e não fazem parte dos costumes do dia-a-dia. Pelo facto de esta pequena corrupção estar a alastrar nas sociedades, o GRECO sugere aos seus Estados-membros que “introduzam medidas de combate à corrupção no setor da saúde” e que o façam em colaboração estreita com esta entidade. Marin Mrčela salienta que a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou em 2013 uma resolução de “igual acesso aos serviços de saúde”.

Muito dinheiro debaixo da mesa na investigação de saúde

Outro campo vulnerável à corrupção, segundo o GRECO, é o investimento na investigação e desenvolvimento de tratamentos farmacêuticos e vacinas contra a covid-19, onde grandes quantias de dinheiro circulam, sem os mesmos controles de tempos mais calmos. “Por isso, será necessário aumentar as competências, autoridade e a prestação de contas das instituições estatais” no que diz respeito ao manuseamento de recursos públicos.

Os conflitos de interesse, quando interesses económicos ou de saúde estão em causa, podem levar a tratamentos preferenciais na prestação de serviços a membros de família e também a nepotismo e favoritismo nos processos de recrutamento.

Quanto à atividade dos lóbis, não regulamentada na maioria dos países europeus, o grupo anti-corrupção defende que “todos os contactos entre executivos de topo e lóbistas ou partes terceiras sejam documentados, incluindo contactos com os representantes legais das companhias, e que esses contactos sejam divulgados”.

Agências internacionais como a Interpol lançaram avisos contra as fraudes relacionadas com a covid-19, incluindo a falsificação de produtos médicos. Com a falta no mercado de máscaras e outros acessórios farmacológicos relacionados com a covdi-19, “a oferta de lojas de fachada, websites, contas de redes sociais e endereços de email cresceram exponencialmente”. O dinheiro extorquido às vítimas desaparece posteriormente através de processos de lavagem de dinheiro.

Em conclusão, a apresentação do relatório do GRECO refere que as circunstâncias extraordinárias que enfrentamos por causa da pandemia “não podem nem devem ser uma justificação para ultrapassar ou abandonar standards anti-corrupção. Muito pelo contrário”. Mais do que nunca, entende Marin Mrčela “é importante darmos o nosso melhor para aumentar as medidas contra a corrupção e outros comportamentos anti-éticos. A ferramenta fundamental é a transparência. Devemos isso aos nossos cidadãos, de forma a fazer a luta contra a covid-19 credível e digna de confiança”.

Sem investigação no terreno

A covid-19 teve ainda outro impacto na luta contra a corrupção. O trabalho no terreno das equipas de inspetores do GRECO foi impossibilitado por causa do fecho de fronteiras e confinamentos nos vários países. Durante o ano de 2020 não houve visitas locais, apesar de “as visitas serem indispensáveis para as avaliações” da luta contra a corrupção nos países signatários. Várias reuniões foram feitas online e “apesar das circunstâncias, o GRECO continua a ser o corpo anti-corrupção mais prolífico a nível internacional”, escreve o seu presidente.

As deslocações às instituições dos países para investigações in loco serão retomadas assim que as restrições às viagens desapareçam, refere.

