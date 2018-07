Corpo de rapper cabo-verdiano que morreu no Luxemburgo chega hoje a Portugal

O corpo do rapper de origem cabo-verdiana Puto G, que morreu afogado no lago de Remerschen, no sábado, chega hoje a Portugal. O funeral vai ser na quinta-feira.

Henrique DE BURGO O corpo do rapper de origem cabo-verdiana Puto G, que morreu afogado no lago de Remerschen, no sábado, chega hoje a Portugal. O funeral vai ser na quinta-feira.

"O irmao mais velho veio cá e tratou de tudo", confirmou ao Contacto fonte próxima da família, acrescentando que o funeral vai ser na tarde de quinta-feira, na Amadora, em Portugal.



Esta quarta-feira um grupo de amigos e fãs organizam uma homenagem em Esch-sur-Alzette, às 20h, em frente à escola, na rue du Brill.

De acordo com a polícia, as circunstâncias da morte estão ainda por esclarecer, tendo sido aberta uma investigação. Sabe-se apenas que Puto G, de 27 anos, deixou os amigos no areal para tomar banho.



Dado como desaparecido pelos amigos, por volta das 16h, o corpo só viria a ser encontrado três horas depois, pelos mergulhadores da proteção civil.

O rapper Puto G vivia atualmente no outro da fronteira belga, em Athus, e trabalhava no Luxemburgo depois de ter deixado Portugal. Considerado como uma das promessas do rap cabo-verdiano, Puto G contava com milhares de seguidores nas redes sociais.

Antes de entrar no mundo da música, chegou a participar no filme “A Esperança está onde menos se espera” (2009), de Joaquim Leitão, rodado no bairro Cova da Moura, Amadora. Puto G foi na altura um dos moradores do bairro e dos atores principais que participaram ao lado dos atores Virgílio Castelo, Ana Padrão e Carlos Nunes.

Casos recentes em Remerschen



Este não é o primeiro caso de morte no lago de Remerschen. Em 2015, um adolescente de 16 anos, originário do Malawi e residente no Luxemburgo, também perdeu ali a vida. O adolescente não sabia nadar e desapareceu na água quando brincava com os colegas.



No ano seguinte, em 2016, uma criança de três anos conseguiu ser salva, em circunstâncias quase semelhantes.