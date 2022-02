O rapaz, "nascido em 2002", e residente em Rodange, "foi encontrado quinta-feira de manhã ao volante de um veículo que será da sua namorada". Ao seu lado estava "um maço de dinheiro", indicou o procurador de Nancy.

Crime

Corpo de jovem de 20 anos encontrado num carro em Meurthe-et-Moselle

Redação O rapaz, "nascido em 2002", e residente em Rodange, "foi encontrado quinta-feira de manhã ao volante de um veículo que será da sua namorada". Ao seu lado estava "um maço de dinheiro", indicou o procurador de Nancy.

A polícia francesa confirmou nesta sexta-feira, 4, a morte de um rapaz de 20 anos, em Villerupt, comuna em Meurthe-et-Moselle. Ao que tudo indica, terá morrido devido aos ferimentos provocados por um tiro na cabeça.

O rapaz, "nascido em 2002", e residente em Rodange, foi "foi encontrado quinta-feira de manhã ao volante de um veículo que será da sua namorada", adiantou o o procurador de Nancy, François Pérain, citado pelo jornal Le Républicain Lorrain. Com o jovem estava também "um maço de dinheiro", indicou o procurador.

De acordo com as autoridades do Luxemburgo, que auxiliaram no contacto com a família, a mãe do jovem já tinha dado o alerta para o seu desaparecimento na quarta-feira.

A autópsia será realizada na segunda-feira, 7, e "deverá permitir perceber a data exta da morte", indicou Pérain.

Uma investigação por homicídio foi aberta e está a cargo da polícia judiciária de Metz.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.