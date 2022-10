Uma menina de 12 anos foi encontrada num baú de plástico perto da sua casa, no 19° bairro de Paris.

Corpo de adolescente encontrado no baú de Paris: quatro pessoas detidas

O corpo foi encontrado sexta-feira à noite num baú de plástico perto da sua casa no 19º bairro de Paris, e quatro pessoas foram levadas sob custódia em ligação com o horrível caso.

Eram 23h00 quando um sem-abrigo denunciou à polícia a descoberta de uma caixa opaca contendo o corpo de uma adolescente no pátio de um edifício no bairro parisiense oriental. O corpo da menina está escondido por um pano, de acordo com fontes próximas do caso. Duas malas de mão foram colocadas ao lado da caixa.

Num vídeo publicado no Twitter pelo jornalista freelancer Clément Lanot, que revelou a descoberta do corpo, as lonas brancas são esticadas sobre uma fachada e os polícias destão a trabalhar à noite.

Segundo uma fonte próxima do caso, os investigadores prenderam três pessoas durante a noite e uma mulher no sábado de manhã em Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Todos foram colocados sob custódia, de acordo com o Ministério Público, que disse que o seu papel continuava por determinar.

Autópsia no dia

O baú foi encontrado no fundo do edifício onde a rapariga vivia, disse o procurador. Uma fonte próxima do caso disse que a polícia tinha sido previamente informada do seu desaparecimento. Segundo outra fonte próxima do caso, o seu pai, o zelador do edifício onde vive a família, estava preocupado por ela não ter regressado da escola até às 15 horas, e foi à esquadra da polícia para denunciar o seu desaparecimento.

Na sua página do Facebook, consultada pela AFP, a mãe da menina lançou um apelo a testemunhas na sexta-feira à tarde, descrevendo a sua filha e as roupas que ela usava. Duas fotografias acompanham esta publicação, uma mostrando um adolescente sorridente com cabelo loiro comprido. O segundo, aparentemente retirado de imagens de CCTV, mostra-a a entrar num edifício. As câmaras de vigilância do edifício mostraram a entrada da rapariga, mas ela desapareceu, de acordo com outra fonte próxima do caso.

Uma autópsia do corpo deverá ser realizada ainda hoje para investigar a causa da morte, de acordo com uma fonte próxima da investigação. De acordo com fontes próximas do caso, as primeiras conclusões são que a cabeça foi quase arrancada e que o corpo da menina que regressava daa escola foi marcado. Não é possível dizer se a vítima foi morta na rua, mas a polícia não tem conhecimento da presença de um carro da polícia em frente do edifício.

