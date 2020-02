Acordos de livre-circulação na UE podem ser suspensos em caso de terrorismo ou perigo de saúde pública.

Coronavírus. UE discute eventual controle das fronteiras

Telma MIGUEL Acordos de livre-circulação na UE podem ser suspensos em caso de terrorismo ou perigo de saúde pública.

Bruxelas já começou a discutir com os países uma estratégia para a eventual suspensão temporária dos acordos de Schengen, devido ao avanço do coronavírus na Europa. A medida implicaria controles fronteiriços.



"A Comissão Europeia vai iniciar uma discussão sobre eventuais medidas nas fronteiras", disse hoje a porta-voz da Comissão Europeia (CE) Dana Spinant, adiantando que "qualquer decisão sobre controlos transfronteiriços terão em conta a informação científica e uma avaliação completa dos riscos para a saúde pública". A iniciativa da CE visa coordenar uma resposta conjunta dos países a uma eventual propagação do Covid-19 no continente europeu.

Ontem, no entanto, o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič, tinha afirmado que "não há da parte da Comissão Europeia nenhuma recomendação para que se fechem fronteiras, ou se restrinja o espaço de Schengen".

Dana Spinant realçou que a suspensão do tratado de Schengen (de livre-circulação de pessoas entre os países aderentes) pode ser considerada em caso de terrorismo ou perigo de saúde pública, mas "até ao momento não foi feito nenhum pedido". A discussão que vai ser encetada é "uma medida proativa para que haja medidas comuns".

Esta terça-feira haverá uma reunião de ministros da Saúde dos países à volta de Itália, mas "é cedo para saber se está na agenda uma discussão sobre medidas de controle de fronteiras", disse a porta-voz da CE.

Amanhã, 26 de fevereiro, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, irá encontrar-se em Roma com a ministra da saúde italiana e com os técnicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Controlo de Doenças que estão desde ontem numa missão conjunta a fazer avaliação do surto do Covid-19 no norte de Itália.

Entretanto, os funcionários da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu que tenham estado em Itália nas zonas identificadas como vermelhas (correspondentes a 11 cidades no norte) estão a ser aconselhados a ficar em casa em regime de teletrabalho durante um período de 14 dias. Estão a ser privilegiadas as vídeoconferências em relação ao envio de missões ao país.

Esta semana, Bruxelas anunciou um pacote de 232 milhões de euros para o combate à crise do coronavírus. O fundo será dividido em quatro parcelas e terá como destinatários a OMS, os países africanos, a indústria farmacêutica e o mecanismo de proteção civil da UE .