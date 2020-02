O Salão Automóvel Internacional de Genebra está entre os eventos cancelados. Por cá, o governo luxemburguês mantém o festival das migrações que conta receber entre 35 e 40 mil pessoas.

Coronavírus. Suiça cancela todos os eventos com mais de mil pessoas, Luxemburgo mantém

Até 15 de março, todos os eventos que atraiam mais de mil pessoas não se realizam na Suíça. A proibição acontece dois dias depois da confirmação do primeiro caso de infeção com coronavírus no país e tem como objetivo central evitar a propagação da epidemia.

"Eventos em larga escala envolvendo mais de 1.000 pessoas devem ser cancelados. A proibição entra em vigor imediatamente e será aplicada pelo menos até 15 de Março", informou o governo na manhã desta quinta-feira.

De acordo com o último boletim das autoridades sanitárias há já 15 casos de infeção nos cantões de Genebra, Zurique e Basileia. As medidas preventivas que, para já, tanto o Luxemburgo como Portugal recusam tomar para "não cair em alarmismos", impedem, por exemplo, a realização de um dos maiores salões automóveis do mundo.

Previsto para 2 a 15 de março, o evento que atrai cerca de 600 mil fornecedores e outros milhares de visitantes a Genebra não se vai realizar. O The Guardian garante que várias empresas teriam aconselhado os trabalhadores a evitar a viagem.

Antes da proibição ser anunciada, a organização do Salão Automóvel já se tinha pronunciado para dizer que estava a "oberservar a situação com cuidado", apesar de não referir a hipótese de cancelamento.

Luxemburgo mantém Festival das Migrações

Apesar do estado de alerta mundial, o governo do Luxemburgo decidiu manter o Festival da Migração, das Culturas e da Cidadania, que se realiza em Kircheberg entre esta sexta-feira e domingo.

"Até à data, o Ministério [da Saúde] não emitiu qualquer parecer contrário à organização do Festival da Migração, das Culturas e da Cidadania. No entanto, a situação pode mudar, caso em que o manteremos informado o mais rapidamente possível", garantia a organização numa enviada enviada às redações na tarde desta quarta-feira.



Com o surgimento de mais casos suspeitos e novas mortes confirmadas em todos os continente, foi a própria associação que procurou esclarecer-se junto das autoridades luxemburguesas.

"Não há uma resposta certa para as vossas questões", respondeu o Ministério. "No entanto, enquanto o vírus Covid-19 não estiver circulando na população luxemburguesa, não vejo nenhuma razão convincente para cancelar" o Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania.

"Vamos cruzar os dedos"

Na conferência de imprensa marcada de urgência na quarta-feira, a ministra da Saúde, Paulette Lenert , assegurou, que é completamente "aleatório" o surgimento ou não do Covid-19 no país. "Vemos que o vírus se aproxima e, por isso, hoje testámos o sistema de urgência e verificámos que tudo estava operacional", adiantou.

Para já não vão ser tomadas medidas nas escolas públicas nem nos aeroportos. Na perspetiva do executivo, o caminho é "cruzar os dedos" para que não surja qualquer caso de contaminação no Grão-Ducado.