Só esta terça-feira, três pessoas morreram em Itália. Sem acrescentar pormenores, a Suiça confirmou o primeiro caso.

Coronavírus. Suíça regista primeiro caso e Itália conta 10 mortos

Só esta terça-feira, três pessoas morreram em Itália. Sem acrescentar pormenores, a Suiça confirmou o primeiro caso.

As infeções repiratórias severas provocadas pelo Coronavírus, fizeram mais três mortes em Itália, de acordo com as autoridades sanitárias no local. O balanço das vítimas mortais aumenta para dez e o número de infeções confirmadas para 322.

O chefe da Protecção Civil local, Angelo Borrelli, acrescentou que as três vítimas tinham todas mais de 80 anos e viviam na Lombardia, uma das zonas do norte do país mais afetadas pelo surto do novo coronavírus.

Citado pela Reuters, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, garantiu que os países vizinhos não equacionam, para já, fechar as fronteiras com Itália.

"Acordámos manter as fronteiras abertas, uma vez que fechá-las seria uma medida desproporcional e pouco eficiente nesta altura", garantiu o governante.

Entretanto, um dos países da fronteira, a Suiça anunciou na tarde desta terça-feira um caso confirmado da doença provocada pelo vírus que a comunidade científica apelidou de Covid-19.