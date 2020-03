Documento interno estima que epidemia dure 12 meses e que 80% da população seja infetada.

Coronavírus. Reino Unido prevê 7,9 milhões de internados e até 500 mil mortos

Telma MIGUEL Documento interno estima que epidemia dure 12 meses e que 80% da população seja infetada.

A epidemia de Covid-19 no Reino Unido poderá levar a 7,9 milhões de pessoas hospitalizadas e entre 318 mil pessoas a 531 mil poderão morrer nos próximos 12 meses. São estes os dados de um documento oficial do serviço nacional de saúde inglês que foi distribuído aos responsáveis máximos e a que o jornal inglês The Guardian teve acesso.

Mundo de quarentena mas Reino Unido 'keeps calm and carries on' Metros em Londres cheios e a vida como sempre. Nos cenários oficiais 318 mil a meio milhão de pessoas poderão morrer nos próximos meses.

Os dados foram trabalhados a partir de uma análise que dá como provável que 80% da população do Reino Unido seja infetada pelo coronavírus Covid-19 até à primavera, colocando uma enorme pressão nos serviços de saúde. A variação do número de mortes tem a ver com a taxa de mortalidade estimada, que poderá ser entre 0,6% e 1%, segundo as autoridades de saúde inglesas.

No documento pode ler-se que "80% da população será infetada nos próximos 12 meses, e cerca de 15% (7,9 milhões poderão necessitar de hospitalização". A estratégia de "imunidade de grupo" do governo de Boris Johnson deixou o país sem indicações e a viver como se nada se passasse.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.