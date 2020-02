Várias centenas de turistas estão retidos numa unidade hoteleira na ilha espanhola de Tenerife.

Coronavírus. Quatro turistas luxemburgueses retidos num hotel em Tenerife

Várias centenas de turistas estão retidos numa unidade hoteleira na ilha espanhola de Tenerife.

(Notícia atualizada às 17:06.)

O governo luxemburguês confirmou esta tarde que há quatro luxemburgueses entre as várias centenas de turistas que estão em quarentena num hotel na ilha de Tenerife, em Espanha. Um dos turistas do Hotel H10 Costa Adeje Palace, um médico italiano, poderá ser portador do Covid-19.

Estes quatro cidadãos grã-ducais fazem parte de um grupo de 14 pessoas que viajaram para a estância de férias espanhola através da agência de viagens LuxairTours.

Em comunicado enviado às redações, o ministério dos Negócios Estrangeiros luxemburguês esclarece que os turistas alojados nesta unidade hoteleira encontram-se em quarentena. Não há dados precisos sobre o número total de pessoas que estão sob controlo sanitário. Os media espanhóis falam em centenas de pessoas. Para já, o único caso diagnosticado é o de um médico italiano da região de Lombardia.

O executivo luxemburguês afirmou também que está a acompanhar a situação dos cidadãos grã-ducais na ilha espanhola. E indicou também que a embaixada luxemburguesa em Madrid e o consulado em Tenerife "estão em contacto com as autoridades espanholas competentes".

Ao mesmo tempo, a LuxairTours, pertencente à companhia aérea LuxAir, informou esta tarde que está a acompanhar a situação dos 14 viajantes, em cooperação com as autoridades luxemburguesas e espanholas. A agência acrescentou ainda que os voos de e para Tenerife se mantêm e que os clientes que planeavam ficar nesta unidade hoteleira nos próximos tempos serão contactados pela agência para uma estadia alternativa.

