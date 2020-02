Um jogador da Serie C, cuja identidade não foi revelada, é o primeiro caso do vírus no futebol em Itália.

Coronavírus. Primeiro caso no futebol italiano

Ana Patrícia CARDOSO Um jogador da Serie C, cuja identidade não foi revelada, é o primeiro caso do vírus no futebol em Itália.

O jornal La Nazione confirmou que o teste do jogador deu positivo para infeção com coronavírus. Não foi adiantada a sua identidade, apenas que tem 22 anos e que joga no Pianese, na província de Siena. Está em estado considerado estável.

O homem foi transportado para a unidade de doenças infeto-contagiosas do Hospital de Siena, onde estará já a receber todos os cuidados.

Segundo o mesmo jornal, o jogador sentiu-se mal no sábado, mas ainda treinou com o resto do plantel, antes de regressar ao hotel onde a equipa estava instalada, em Alessandria. Optou por não jogar contra o Juventus Sub-23 no domingo.