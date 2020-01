Governo diz não ter conhecimento de cidadãos do Grão-Ducado em Wuhan. Poderá já haver 43 mil pessoas infetadas, dizem cientistas. OMS aumenta nível de risco.

Coronavírus. Não há luxemburgueses na cidade da doença

Paula SANTOS FERREIRA Governo diz não ter conhecimento de cidadãos do Grão-Ducado em Wuhan. Poderá já haver 43 mil pessoas infetadas, dizem cientistas. OMS aumenta nível de risco.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn declarou não ter conhecimento de haver algum cidadão do Luxemburgo a residir ou estar de momento nas províncias chinesas de Wuhan, cidade epicentro do coronavirus, onde apareceu este vírus e de Hubei.

A declaração foi feita ao jornal L'Essentiel tendo o ministro adiantando que em Pequim, a embaixada do Luxemburgo mantém-se atenta ao desenvolvimento da situação. A representação do Grão-Ducado está a trabalhar em colaboração com embaixadas de outros países nesta cidade, e com as autoridades chinesas.

Na capital da China foi esta segunda-feira registada a primeira morte causada por este vírus.

43 mil pessoas podem estar infetadas

Entretanto, cientistas chineses anunciaram também esta segunda-feira que o novo coronavírus já terá infetado mais de 43 mil pessoas. As estimativas foram elaboradas a partir de modelos matemáticos por uma equipa da Universidade de Hong Kong, que alerta para a velocidade com que este vírus está a ser disseminado. O número de casos suspeitos duplicou no espaço de 24 horas, situando-se nos 6 mil.

Até agora já houve 80 vítimas mortais e 2700 pessoas infetadas.

“Este surto está a tornar-se numa epidemia global", alertou Gabriel Leung, o líder desta equipa de investigação apelando para serem tomadas "medidas urgentes" de prevenção através da "restrição dos movimentos populacionais".

OMS aumenta nível de risco

Também hoje, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou ter aumentado o nível do risco de contaminação do coronavírus, que passa de risco "moderado" para "risco internacional".

A OMS admitiu ter havido "um erro de formulação" nos relatórios que a levou a descrever o risco como "moderado".

"Ainda não é uma emergência de saúde global, mas pode vir a ser", declarou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que viajou para a China.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.