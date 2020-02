Trata-se do primeiro paciente com passaporte francês, o primeiro foi um homem chinês de 80 anos. No total, há 17 pacientes confirmados. Um em Estrasburgo e outro em Amiens.

Coronavírus mata mais um em França

Um homem de nacionalidade francesa de 60 anos morreu na madrugada desta quarta-feira na capital do país, tornando-se na segunda vítima mortal infetada com Coronavírus em França. O primeiro caso mortal foi um homem chinês de 80 anos, também em Paris.​

O homem de 60 anos deu entrada no hospital "em estado gravíssimo" horas antes, segundo o diário Le Monde. Em conferência de imprensa, o Diretor Geral de Saude, Jerome Solomon garante que o caso foi "acompanhado com máxima urgência" e que já foram desencadeadas investigações para apurar o estado de saúde da família e dos amigos desta vítima mortal.

Neste momento há 17 casos confirmados no país. Além do homem que acabou por morrer esta madrugada, as autoridades identificaram outros dois casos. Um tem 55 anos e está num "situação clínica grave" em Amiens, outro tem 36 anos e está hospitalizado em Estrasburgo. Este último regressou de Itália, rencentemente e não inspira cuidados "sérios".